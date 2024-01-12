Туреччина не припиняє діалог з РФ щодо звільнення полонених, але конструктиву з російської сторони немає, - Василь Боднар

Проблема з обміном військовополонених впирається в надмірно централізовану систему правління в Росії. Через це будь-який відхід від бачення однієї особи призводить до зриву міжнародних домовленостей.
Про це в інтерв'ю Укрінформу розповів посол України в Туреччині Василь Боднар.
“Турецька сторона продемонструвала й продовжує демонструвати максимум конструктивності, продовжує вести діалог з країною-агресоркою. Наші спільні зусилля також стосуються політичних в'язнів – кримських татар, особливо з огляду на існування у Туреччини позитивного досвіду з цього питання. На жаль, не все, що планується, реалізується”. зазначив Боднар.
Він наголосив, що діалог між омбудсменами України й Туреччини на двосторонньому рівні продовжуються. Зокрема, турецького омбудсмена очікують з візитом в Україні, щоб тема обміну військовополоненими була винесена на новий рівень.
“Також Туреччина не припиняє діалог з країною-агресоркою щодо звільнення полонених, але конструктиву з російської сторони немає”, - зауважив посол України в Туреччині.
- Раніше омбудсман Дмитро Лубінець зазначив, що Туреччина може виступати посередником для повернення в Україну кримських політв'язнів.Український омбудсман обговорив з послом Катару повернення українців з російського полону.
- Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що в Україні є полонені, у поверненні яких дуже зацікавлена Росія.
- 3 січня Україна за посередництва Об'єднаних Арабських Еміратів повернула з російського полону 230 військових та цивільних. Це - найбільший за час повномасштабного вторгнення обмін. На цей день обміняли вже 2828 військовослужбовців.