Туреччина не припиняє діалог з РФ щодо звільнення полонених, але конструктиву з російської сторони немає, - Василь Боднар

Проблема з обміном військовополонених впирається в надмірно централізовану систему правління в Росії. Через це будь-який відхід від бачення однієї особи призводить до зриву міжнародних домовленостей.

Про це в інтерв'ю Укрінформу розповів посол України в Туреччині Василь Боднар.

“Турецька сторона продемонструвала й продовжує демонструвати максимум конструктивності, продовжує вести діалог з країною-агресоркою. Наші спільні зусилля також стосуються політичних в'язнів – кримських татар, особливо з огляду на існування у Туреччини позитивного досвіду з цього питання. На жаль, не все, що планується, реалізується”. зазначив Боднар.

Він наголосив, що діалог між омбудсменами України й Туреччини на двосторонньому рівні продовжуються. Зокрема, турецького омбудсмена очікують з візитом в Україні, щоб тема обміну військовополоненими була винесена на новий рівень.

“Також Туреччина не припиняє діалог з країною-агресоркою щодо звільнення полонених, але конструктиву з російської сторони немає”, - зауважив посол України в Туреччині.