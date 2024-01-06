В Україні є полонені, у поверненні яких Росія дуже зацікавлена, - ГУР

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що в Україні є полонені, у поверненні яких дуже зацікавлена Росія.
Про це Андрій Юсов сказав в ефірі телемарафону, передає "Суспільне".
"В Україні є ті полонені, у поверненні яких дуже зацікавлена Росія. Кількість таких осіб додається", – сказав він.
Водночас Юсов зазначив, що переговорний процес щодо обмінів полоненими - це дуже "тонка, закрита і не публічна річ", тому у цьому випадку коментувати її "недоречно і це може зашкодити".
Він запевнив, що українська дипломатія, в тому числі закрита дипломатія, у контексті обмінного процесу і повернення наших полонених ефективно працює і в наших інтересах.
Обміни військовополоненими між Україною та Росією
- 3 січня Україна за посередництва Об'єднаних Арабських Еміратів повернула з російського полону 230 військових та цивільних. Це - найбільший за час повномасштабного вторгнення обмін. На цей день обміняли вже 2828 військовослужбовців.
- Востаннє обмін полоненими відбувся у серпні 2023 року. Тоді додому повернулись 22 українських захисники.
- Попередній найбільший обмін був 21 вересня 2022 року. Тоді звільнили 215 військових. З них 108 - бійці "Азову". Також 10 іноземців, які воювали на боці України, серед яких громадяни США, Британії, Марокко, Швеції, Хорватії.
- У грудні минулого року президент Володимир Зеленський розповів, що процес обміну полоненими ускладнений, але "трек відкриється".
- Раніше представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко заявив, що РФ призупинила обміни військовополоненими, намагаючись цим вплинути на суспільство й створити враження, ніби українська влада не працює над відповідним питанням.
- До цього Мінреінтеграції озвучувало цифри тих полонених, чиї особи вдалося встановити. Станом на 17 листопада 2023 року це 4 337 українців, з них 3 574 військових та 763 цивільних.