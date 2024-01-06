В Україні є полонені, у поверненні яких Росія дуже зацікавлена, - ГУР

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що в Україні є полонені, у поверненні яких дуже зацікавлена Росія.

Про це Андрій Юсов сказав в ефірі телемарафону, передає "Суспільне".

"В Україні є ті полонені, у поверненні яких дуже зацікавлена Росія. Кількість таких осіб додається", – сказав він.

Водночас Юсов зазначив, що переговорний процес щодо обмінів полоненими - це дуже "тонка, закрита і не публічна річ", тому у цьому випадку коментувати її "недоречно і це може зашкодити".

Він запевнив, що українська дипломатія, в тому числі закрита дипломатія, у контексті обмінного процесу і повернення наших полонених ефективно працює і в наших інтересах.

Обміни військовополоненими між Україною та Росією