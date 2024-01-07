На Таврійському напрямку українські військові знищили майже 500 окупантів

Активні бойові дії ведуться біля Авдіївки та у передмісті Мар'їнки.

Впродовж минулої доби Сили оборони ліквідували 493 російських загарбників та знищили 46 одиниць ворожої техніки.

Про це повідомляє пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку.

"Загальні втрати ворога становили 493 особи, близько 10 окупантів здалися в полон. Загальні втрати ворога у військовій техніці склали 46 одиниць. Зокрема, 1 танк, 8 ББМ, 12 артсистем, 2 засоби ППО, 12 БпЛА, 10 автомобілів та 1 одиницю спецтехніки. Знищено 3 склади боєприпасів", – зазначають у пресцентрі.

Також, за добу ворог завдав 32 авіаудари, 8 ракетних ударів, провів 38 бойових зіткнень та здійснив 1007 артобстрілів.