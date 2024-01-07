Головне за ніч та ранок неділі, 7 січня: наслідки удару по Покровську, ворожі штурми на Авдіївському та Херсонському напрямках

У селі Рівне Покровського району Донеччини, яке росіяни обстріляли 6 січня, на місці зруйнованого будинку знайшли тіло загиблої дитини. Тривають аварійно-рятувальні роботи з пошуку чотирьох людей, з них двох дітей, повідомляють у ДСНС України.

За інформацією рятувальників, у місті Покровськ на місці двох зруйнованих приватних житлових будинків 1 особу врятовано з-під завалів, знайдено тіло жінки, тривають аварійно-рятувальні роботи з пошуку 4 осіб, з них 2 дітей.

У результаті обстрілу поранено 9 осіб.

Нагадаємо, 6 січня російські окупанти завдали ракетного удару по Покровському району Донецької області. За попередньою інформацією, 11 людей загинуло і 10 поранено. Серед загиблих — 5 дітей від 3 до 17 років. У Покровську під удар потрапив приватний сектор міста — зруйновано 6 будинків. У Рівному росіяни поцілили в будинок, у якому, ймовірно, перебувала сім'я із 6 людей.

Загалом за добу армія окупантів вбила 12 мирних жителів Донеччини, ще десятеро поранені.

У ніч на 7 січня окупанти атакували 28-ма ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" з району Приморсько-Ахтарськ – РФ та трьома зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої Донеччини. Сили ППО знищили 21 ворожий безпілотник.

"Основні напрямки удару – південь та схід. 21 ворожий БпЛА знищено силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України. До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи", – ідеться у повідомленні Повітряних сил.

Протиповітряна оборона працювала у межах Запорізької, Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Вінницької та Черкаської областей.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 45 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 9 ракетних та 84 авіаційних ударів, здійснив 50 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ситуація на сході та півдні України залишається складною. Ворог продовжує спроби вибити Сили оборони із займаних позицій та веде безуспішні штурмові дії на Авдіївському та Херсонському напрямках.

На Мар’їнському напрямку наші захисники продовжують стримувати ворога неподалік Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 9 атак.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 19 районах зосередження особового складу та 1 зенітно-ракетному комплексу противника. Підрозділи ракетних військ уразили 4 райони зосередження особового складу, 2 пункти управління, склад боєприпасів, 3 артилерійських засоби, радіолокаційну станцію ППО та 4 засоби протиповітряної оборони противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 7 січня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще 860 російських окупантів, 4 танки, 22 бронемашини, 36 артсистем. Загалом Росія вже втратила в Україні 364 730 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

7 січня по всій території України очікуються погіршення погодних умов, зокрема, налипання мокрого снігу, ожеледь, хуртовина. У деяких регіонах України – перший рівень небезпечності (жовтий), повідомляє Укргідрометцентр.

У більшості областей сьогодні очікують дощ, ожеледь та налипання мокрого снігу. У центральних регіонах та Донецькій області – хуртовина, а на півдні дощ.

В більшості західних, центральних та східних областей пориви вітру 15-20 м/с. На дорогах ожеледиця. Температура повітря від -7 до - 20 градусів морозу. У Чернігівській та Сумській області синоптики прогнозують місцями -15 -20 градусів.

У Києві можливий невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Стовпчики термометрів вдень та вночі у Києві покажуть -8 -10 градусів.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!