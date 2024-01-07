У Рівному Донецької області з-під завалів витягнули тіло загиблої дитини

У селі Рівне Покровського району Донеччини, яке росіяни обстріляли 6 січня, на місці зруйнованого будинку вилучили тіло загиблої дитини. Тривають аварійно-рятувальні роботи з пошуку чотирьох людей, з них двох дітей.
Про це повідомляють у ДСНС України.
За інформацією рятувальників, у м. Покровськ на місці двох зруйнованих приватних житлових будинків 1 особу врятовано з-під завалів, вилучено тіло жінки, тривають аварійно-рятувальні роботи з пошуку 4 осіб, з них 2 дітей.
"У с. Рівне Покровського району вилучили тіло 1 загиблої дитини. На місці зруйнованого будинку тривають аварійно-рятувальні роботи з пошуку 5 осіб, з них 2 дітей", – додають у ДСНС.
Всього в результаті обстрілу поранено 9 осіб.
- 6 січня російські окупанти завдали ракетного удару по Покровському району Донецької області. За попередньою інформацією загинуло 11 людей загинуло і 10 поранено внаслідок удару по Покровському району. Серед загиблих — 5 дітей від 3 до 17 років.
- У Покровську під удар потрапив приватний сектор міста — зруйновано 6 будинків. Під завалами опинилися люди, вдалося врятувати одного чоловіка.
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