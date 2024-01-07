ЗСУ уразили склади боєприпасів росіян у Криму
ЗСУ уразили склади боєприпасів росіян у Криму
Унаслідок удару росіян по Покровському району Донеччини загинуло 11 людей, серед них 5 дітей (доповнено)
Унаслідок удару росіян по Покровському району Донеччини загинуло 11 людей, серед них 5 дітей (доповнено)
​Пан іпсошник: «І ми, і вони зараз однаково психологічно виснажені й утомлені. Хто встоїть — того буде перемога»
​Пан іпсошник: «І ми, і вони зараз однаково психологічно виснажені й утомлені. Хто встоїть — того буде перемога»
Порошенко в річницю підписання Томоса: тепер навіть скептики зрозуміли, для чого це було
Порошенко в річницю підписання Томоса: тепер навіть скептики зрозуміли, для чого це було
​Укрзалізниця хоче позбавити Україну високотехнологічного виробництва
​Укрзалізниця хоче позбавити Україну високотехнологічного виробництва
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Ватажок донецького терористичного угруповання “ДНР” Пушилін отримав 15 років тюрми
Ватажок донецького терористичного угруповання “ДНР” Пушилін отримав 15 років тюрми
Директорка відділу логістики "Київгуми" листувалася безпосередньо з представником російської фірми, – джерела
Директорка відділу логістики "Київгуми" листувалася безпосередньо з представником російської фірми, – джерела
У ВООЗ закликають відновити карантин і масковий режим
У ВООЗ закликають відновити карантин і масковий режим
ГоловнаСуспільствоВійна

У Рівному Донецької області з-під завалів витягнули тіло загиблої дитини

Всього в результаті обстрілу поранено 9 осіб, 12 людей загинуло.

У Рівному Донецької області з-під завалів витягнули тіло загиблої дитини
Фото: ДСНС України

У селі Рівне Покровського району Донеччини, яке росіяни обстріляли 6 січня, на місці зруйнованого будинку вилучили тіло загиблої дитини. Тривають аварійно-рятувальні роботи з пошуку чотирьох людей, з них двох дітей.

Про це повідомляють у ДСНС України.

За інформацією рятувальників, у м. Покровськ на  місці двох зруйнованих приватних житлових будинків 1 особу врятовано з-під завалів, вилучено тіло жінки, тривають аварійно-рятувальні роботи з пошуку 4 осіб, з них 2 дітей.

"У с. Рівне Покровського району вилучили тіло 1 загиблої дитини. На місці зруйнованого будинку тривають аварійно-рятувальні роботи з пошуку 5 осіб, з них 2 дітей", – додають у ДСНС.

Всього в результаті обстрілу поранено 9 осіб.

Фото: ДСНС

  • 6 січня російські окупанти завдали ракетного удару по Покровському району Донецької області. За попередньою інформацією загинуло 11 людей загинуло і 10 поранено внаслідок удару по Покровському району. Серед загиблих — 5 дітей від 3 до 17 років. 
  • У Покровську під удар потрапив приватний сектор міста — зруйновано 6 будинків. Під завалами опинилися люди, вдалося врятувати одного чоловіка. 
  • У Рівному росіяни поцілили в будинок, у якому, ймовірно, перебувала сім'я із 6 людей.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies