У Рівному Донецької області з-під завалів витягнули тіло загиблої дитини

Всього в результаті обстрілу поранено 9 осіб, 12 людей загинуло.

У селі Рівне Покровського району Донеччини, яке росіяни обстріляли 6 січня, на місці зруйнованого будинку вилучили тіло загиблої дитини. Тривають аварійно-рятувальні роботи з пошуку чотирьох людей, з них двох дітей.

Про це повідомляють у ДСНС України.

За інформацією рятувальників, у м. Покровськ на місці двох зруйнованих приватних житлових будинків 1 особу врятовано з-під завалів, вилучено тіло жінки, тривають аварійно-рятувальні роботи з пошуку 4 осіб, з них 2 дітей.

"У с. Рівне Покровського району вилучили тіло 1 загиблої дитини. На місці зруйнованого будинку тривають аварійно-рятувальні роботи з пошуку 5 осіб, з них 2 дітей", – додають у ДСНС.

Всього в результаті обстрілу поранено 9 осіб.

Фото: ДСНС