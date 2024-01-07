За добу Сили оборони знищили ще 860 російських окупантів

Загалом Росія вже втратила в Україні 364 730 військових.

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 860 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 364 730 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.01.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 364 730 (+860) осіб,

танків ‒ 6022 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 11180 (+22) од,

артилерійських систем – 8653 (+36) од,

РСЗВ – 951 (+1) од,

засоби ППО ‒ 637 (+4) од,

літаків – 329 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6811 (+24),

крилаті ракети ‒ 1786 (+0),

кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 11523 (+45) од,

спеціальна техніка ‒ 1327 (+10)

Дані уточнюються.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 19 районах зосередження особового складу та 1 зенітно-ракетному комплексу противника. Підрозділи ракетних військ уразили 4 райони зосередження особового складу, 2 пункти управління, склад боєприпасів, 3 артилерійських засоби, радіолокаційну станцію ППО та 4 засоби протиповітряної оборони противника.