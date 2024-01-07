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За добу Сили оборони знищили ще 860 російських окупантів

Загалом Росія вже втратила в Україні 364 730 військових.

За добу Сили оборони знищили ще 860 російських окупантів
Фото: EPA/UPG

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 860 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 364 730 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.01.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 364 730  (+860) осіб,
  • танків ‒ 6022 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 11180 (+22) од,
  • артилерійських систем  – 8653 (+36) од,
  • РСЗВ – 951 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 637 (+4) од,
  • літаків  – 329 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6811 (+24),
  • крилаті ракети ‒ 1786 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 11523 (+45) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1327 (+10)

Дані уточнюються.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 19 районах зосередження особового складу та 1 зенітно-ракетному комплексу противника. Підрозділи ракетних військ уразили 4 райони зосередження особового складу, 2 пункти управління, склад боєприпасів, 3 артилерійських засоби, радіолокаційну станцію ППО та 4 засоби протиповітряної оборони противника.

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