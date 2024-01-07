За добу Сили оборони знищили ще 860 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 860 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 364 730 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.01.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 364 730 (+860) осіб,
- танків ‒ 6022 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 11180 (+22) од,
- артилерійських систем – 8653 (+36) од,
- РСЗВ – 951 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 637 (+4) од,
- літаків – 329 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6811 (+24),
- крилаті ракети ‒ 1786 (+0),
- кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 11523 (+45) од,
- спеціальна техніка ‒ 1327 (+10)
Дані уточнюються.
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 19 районах зосередження особового складу та 1 зенітно-ракетному комплексу противника. Підрозділи ракетних військ уразили 4 райони зосередження особового складу, 2 пункти управління, склад боєприпасів, 3 артилерійських засоби, радіолокаційну станцію ППО та 4 засоби протиповітряної оборони противника.