Головне за суботу, 6 січня: 11 загиблих у Покровському районі, бої на лівобережжі Дніпра

Бої під Авдіївкою, 27 бойових зіткнень, ворожі обстріли, удари по Нікопольщині, знищення 2 “Панцирів-С1” у Бєлгородській області. Яким запам’ятається 682-й день повномасштабної війни.

Російські окупанти завдали ракетного удару по Покровському району Донецької області. За попередньою інформацією, загинуло 11 людей, серед них 5 дітей. 8 осіб отримали поранення.

Про це повідомив голова ОВА Вадим Філашкін. "11 загиблих, у тому числі 5 дітей - такі попередні наслідки ударів по Покровському району. Росіяни вдарили по району ракетами С-300, вбили 11 людей і поранили ще 8. Основний удар припав по Покровську і Рівному Мирноградської громади", - написав Філашкін у Telegram.

Пізніше Філашкін повідомив, що внаслідок удару по Покровському району 11 людей загинуло і 10 поранено. Серед загиблих — 5 дітей від 3 до 17 років. Зокрема, у селі Рівне шестеро загиблих, серед них троє дітей. Ще 5 людей росіяни сьогодні вбили у Покровську. У Покровську та Рівному триває рятувальна операція.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 27 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 8 ракетних та 55 авіаційних ударів, здійснив 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові та багатоквартирні будинки, інша цивільна інфраструктура.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 5 атак ворога в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 9 атак в районах Первомайського та Невельського, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався покращити тактичне положення.

Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. За добу противник здійснив 18 безуспішних штурмових дій на позиції наших військ, але українські воїни й надалі утримують зайняті позиції та завдають противнику значних втрат.

Авіація сил оборони завдала ударів по 19 районах зосередження особового складу противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 пункту управління, 1 складу боєприпасів, 1 артилерійському засобу, 1 РЛС ППО та по 1 ЗРК “Тор” ворога.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 6 січня – в нашій новині.

Російська армія обстріляла Нікополь і три сільські громади Дніпропетровської області. В результаті є загиблий і шестеро постраждалих, зокрема - двоє дітей, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Ще один день безжальних атак на Нікопольщину. 12 артобстрілів, 3 удари дронами-камікадзе. Від ворожого терору потерпали райцентр, Мирівська, Марганецька та Покровська сільська громади. Є загиблий і двоє постраждалих. 16-річна дівчинка та 66-річний чоловік отримали осколкові поранення. Вони госпіталізовані в стані середньої тяжкості", - написав він у Telegram.

За словами Лисака, ще чотирьом людям знадобилася допомога лікарів через сильний стрес. Серед них 5-річний хлопчик.

Також у районі пошкоджено два промислових підприємства, 27 приватних будинків. 13 господарських будівель понівечені, одна - згоріла. Вогонь знищив і авто. Ще кілька машин побито.

Зачепило сонячні панелі, газопроводи, лінії електропередачі. Без світла залишилися майже 2 тис. сімей. Фахівці наразі відновлюють електропостачання.

Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України повідомило, що сьогодні, 6 січня, воїни-розвідники знищили 2 російські зенітні ракетно-гарматні комплекси “Панцир-С1” у Бєлгородській області.

“У межах складної місії, реалізованої за сприяння платформи United24, оператори української воєнної розвідки вдарили по позиціях російської ППО на території бєлгородської області”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок вогневого ураження 2 російські зенітні ракетно-гарматні комплекси “Панцир-С1” виведені з ладу.

Вартість одного такого ЗРГК становить орієнтовно 10-15 мільйонів доларів.

Указ Путіна щодо присвоєння українським дітям громадянства Росії, є черговим доказом злочинів країни терориста проти України. У Міністерстві закордонних справ України відреагували на черговий диктаторський указ президента РФ, пише пресслужба Міністерства закордонних справ України.

4 січня 2024 року президент РФ підписав указ "Про визначення окремих категорій іноземних громадян та осіб без громадянства, які мають право звернутися із заявою про прийняття до громадянства Російської Федерації".

"Документ передбачає, що діти-сироти та діти, які залишилися без батьківського піклування та є громадянами України, можуть отримати громадянство РФ за особистим рішенням президента Російської Федерації, без врахування всіх або окремих вимог федерального законодавства. Заяву на вступ у громадянство РФ можуть подати керівники російських організацій, в яких примусово перебувають українські діти", - зазначають у пресслужбі МЗС.

Міністерство закордонних справ додає, цей черговий «"нормативно-правовий акт", окрім його спрямованості задовольнити за рахунок мігрантів демографічні потреби країни-агресора задля продовження збройної агресії проти України, також грубо порушує законодавство України, норми міжнародного права та права дітей – громадян України, які під час широкомасштабної наступу РФ були примусово переміщені на територію держави-агресора.

"Міністерство закордонних справ України вчергове наголошує, що всі діти-громадяни України, які були примусово переміщені на територію РФ під надуманим приводом так званого "гуманітарного захисту", залишаються громадянами України. Українська влада продовжує вживати всіх можливих заходів для захисту їхніх законних прав і свобод.

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