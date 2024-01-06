В Україні відкрили більше 12,5 тисяч "Пунктів незламності"

В Україні вже працюють 12 596 "Пунктів Незламності", ще понад 700 готові до відкриття у разі необхідності.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, території та інфраструктури.

"Ми системно працюємо над тим, аби у випадку кризових ситуацій люди могли вільно скористатися Пунктами Незламності, знайти світло, воду, тепло та доступ до інтернету. 7-9 січня у низці областей України очікується приріст снігового покриву до 30 см, ожеледь, налипання мокрого снігу, в окремих областях зниження нічної температури до 25° морозу. Така потреба може виникнути найближчим часом, адже прогнозуються похолодання. Ми збираємося, аби розуміти наскільки готові пункти, які вже працюють. Перевіряємо наявність всього функціоналу та комплектацію", – прокоментував віце-премʼєр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков.

У міністерстві також зазначили, що в 2023 році перевиконали план з кількості необхідних пунктів незламності, таким чином забезпечивши необхідне число пунктів для кожної області.

Також нагадали, що в застосунку "Дія" доступна карта пунктів незламності. ЇЇ можна завантажити і тоді вона буде доступна в офлайн форматі, навіть коли буде відсутній зв’язок та інтернет. З міркувань безпеки геолокації пунктів не відображаються в Херсонській, Донецькій, Запорізькій, Луганській та частково Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській і Миколаївській областях.