Окупанти з мінометів обстріляли Вовчанськ, постраждав мирний житель

Сьогодні вранці, 6 січня, окупанти обстріляли з мінометів місто Вовчанськ Харківської області. Внаслідок обстрілу поранень зазнав 55-річний чоловік, також пошкоджені житлові будинки і підприємство.

Про це розповіли в прокуратурі Харківської області.

"6 січня близько 10:00 збройні сили рф здійснили мінометний обстріл м. Вовчанськ. Мінно-вибухову травму отримав 55-річний чоловік. У місті пошкоджено житлові будівлі та територію підприємства", – пишуть у відомстві.

За процесуального керівництва Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.