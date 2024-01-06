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Окупанти з мінометів обстріляли Вовчанськ, постраждав мирний житель

Руйнувань зазнали житловий будинок та підприємство.

Окупанти з мінометів обстріляли Вовчанськ, постраждав мирний житель
Фото: Харківська обласна прокуратура

Сьогодні вранці, 6 січня, окупанти обстріляли з мінометів місто Вовчанськ Харківської області. Внаслідок обстрілу поранень зазнав 55-річний чоловік, також пошкоджені житлові будинки і підприємство. 

Про це розповіли в прокуратурі Харківської області.

"6 січня близько 10:00 збройні сили рф здійснили мінометний обстріл м. Вовчанськ. Мінно-вибухову травму отримав 55-річний чоловік.  У місті пошкоджено житлові будівлі та територію підприємства", – пишуть у відомстві.

За процесуального керівництва Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

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