На Луганщині ворог посилив обстріли та авіанальоти на деокуповані села

Російська армія посилила обстріли деокупованих сіл Луганщини. Окупанти завдають авіаудари по Невському та Білогорівці.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

"За останні дні ворог посилив обстріли і авіанальоти на деокуповані села. Так, учора ним було відкрито вогонь по Невському та Білогорівці. А загалом за останні дні в Невському руйнації зазнали близько десяти домоволодінь. Майже щодня виявляємо додаткові пошкодження", – повідомив Лисогор.

Він додає, що при організації штурмів противник почав застосовувати все більше техніки, бо намагання просунутися уперед виключно піхотою ніякого результату йому не принесли.