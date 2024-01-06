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На Луганщині ворог посилив обстріли та авіанальоти на деокуповані села

Окупанти завдають авіаудари по Невському та Білогорівці.

На Луганщині ворог посилив обстріли та авіанальоти на деокуповані села
Фото: Артем Лисогор

Російська армія посилила обстріли деокупованих сіл Луганщини. Окупанти завдають авіаудари по Невському та Білогорівці.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

"За останні дні ворог посилив обстріли і авіанальоти на деокуповані села. Так, учора ним було відкрито вогонь по Невському та Білогорівці. А загалом за останні дні в Невському руйнації зазнали близько десяти домоволодінь. Майже щодня виявляємо додаткові пошкодження", – повідомив Лисогор.

Він додає, що при організації штурмів противник почав застосовувати все більше техніки, бо намагання просунутися уперед виключно піхотою ніякого результату йому не принесли.

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