Минулої доби росіяни завдали понад 130 ударів по Запорізькій області

Минулої доби армія РФ здійснила 131 ударі по 18 населених пунктах Запорізької області. На щастя, без постраждалих.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

“99 артобстрілів прийшлися по території Оріхова, Залізничного, Чарівного, Левадного, Лугівського, Щербаків, Полтавки, Білогір'я, Кам'янського, Лобкового та інших прифронтових населених пунктів”, – йдеться в повідомленні.

Окупанти вдарили авіаснарядом по Роботиному, атакували 28 безпілотниками Гуляйполе, Малу Токмачку, Новодарівку, Новоандріївку, Роботине, Новоданилівку, Гуляйпільське, Полтавку, Левадне та Степове, а також тричі обстріляли з РСЗВ П'ятихатки й Роботине.