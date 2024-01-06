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​Втрати російської окупаційної армії зросли ще на 800 осіб, – Генштаб

7 ворожих танків та 13 артилерійських систем стали металобрухтом.

​Втрати російської окупаційної армії зросли ще на 800 осіб, – Генштаб
Фото: скріншот відео

За добу Силам оборони вдалося знищити 800 російських окупантів. Загальна кількість втрат ворога станом на 6 січня складає близько 363 870 осіб, ‒ повідомляє Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.01.24 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

Особового складу ‒ близько 363870 (+800) осіб,

танків ‒ 6018 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 11158 (+16) од,

артилерійських систем – 8617 (+13) од,

РСЗВ – 950 (+1) од,

засоби ППО ‒ 633 (+2) од,

літаків – 329 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6787 (+16),

крилаті ракети ‒ 1786 (+0),

кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 11478 (+15) од,

спеціальна техніка ‒ 1317 (+4).

Дані уточнюються.

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