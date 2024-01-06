​Втрати російської окупаційної армії зросли ще на 800 осіб, – Генштаб

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.01.24 орієнтовно склали:

За добу Силам оборони вдалося знищити 800 російських окупантів. Загальна кількість втрат ворога станом на 6 січня складає близько 363 870 осіб, ‒ повідомляє Генштаб.

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