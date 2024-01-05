Головне за п’ятницю, 5 січня: відбиті штурми на чотирьох напрямках, рейд спецпризначенців ГРУ на Бєлгородщину

56 бойових зіткнень, ворожі обстріли, знешкодження бойової частини "Кинджалу", "ідеальний сценарій для України". Яким запам’ятається 681-й день повномасштабної війни.

Сьогодні, 5 січня, сапери ДСНС у Києві знешкодили бойову частину російської аеробалістичної гіперзвукової ракети "Кинджал", повідомила пресслужба ДСНС.

Знешкодженням ракети займались піротехніки Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України.

Уточнюється, що бойову частину російської аеробалістичної гіперзвукової ракети "Кинджал" знайшли у Шевченківському районі Києва.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 56 бойових зіткнень.

Ворог завдав 3 ракетних та 16 авіаційних ударів, здійснив 12 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Натомість авіація Сил оборони завдала ударів по 5 районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, склад боєприпасів та артилерійський засіб.

На Авдіївському наші захисники відбили три атаки в районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 16 - поблизу Первомайського та Невельського Донецької області, де противник безуспішно намагався поліпшити тактичне положення.

На Мар’їнському Сили оборони продовжують стримувати окупантів біля Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Тут ворог 15 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Куп’янському Сили оборони відбили 7 атак в районі Синьківки Харківської області. А на Бахмутському - 3 атаки біля Кліщіївки та Андріївки.

У Генштабі зазначили, що у ніч на 5 січня російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 29 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”. Наша ППО знищила 21 ворожий дрон.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 5 січня – в нашій новині.

Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що здійснило рейд до Бєлгородської області.

“У зв’язку з почастішанням випадків диверсій з боку росіян й заради захисту цивільних українців, які проживають у громадах поблизу державного кордону та страждають від атак агресора, воїни Головного управління розвідки Міністерства оборони України реалізували комплекс спеціальних дій”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що, відповідно до здобутих розвідданих, на російських позиціях у Грайворонському районі Бєлгородської області вище керівництво окупаційної армії РФ запланувало перевірку через невдоволення й скарги тамтешнього особового складу кепськими умовами служби. “Перед приїздом московських “ревізорів” рядові загарбники заметушились ― стали проводити активні інженерні роботи. Аби завдати ворогу втрат та погіршити його морально-психологічний стан, спецпризначенці ГУР МО України спланували та здійснили спецоперацію”, - повідомило ГУР.

Відомство зазначає, що під час виконання завдання розвідники замінували єдину дорогу, якою пересувались загарбники на вказаній ділянці, а також атакували російський взводний опорний пункт.

Унаслідок вогневого нальоту із застосуванням стрілецької зброї та мінометів, а також підриву на українських мінах ворог зазнав втрат. Кількість ліквідованих та поранених окупантів уточнюється.

Спеціальний представник президента Франції Емманюеля Макрона з питань економічної допомоги та відновлення України П’єр Ельброн заявив, що його країна націлена на ідеальний сценарій – швидке розширення ЄС і вступ України до НАТО.

Про це П’єр Ельброн розповів у інтерв’ю LB.ua.

“Ми націлені на ідеальний сценарій, про який президент Макрон сказав у червні в Братиславі, – швидке розширення ЄС і вступ України до НАТО. Однак потрібно констатувати, що інтеграція відбудеться поетапно. Рішення Ради ЄС, яка зібралася 14–15 грудня 2023-го, відкрило шлях до переговорів про вступ України в ЄС – це дуже важливий крок”, – сказав Ельброн.

Він зазначив, що у рамках процесу поетапної інтеграції Франція вже опрацьовує набір гарантій, який дозволить заспокоїти й привабити приватних інвесторів для роботи в Україні.

Подробиці – в нашій новині і в самому інтерв’ю.

У Київській області 7-9 січня в результаті вторгнення на територію України арктичного повітря з півночі Європи очікується значне зниження температури повітря.

Температура вночі з неділі до вівторка очікується на рівні до 13-18° морозу, вдень - до 8-13° морозу.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи комунальних служб, енергетичних підприємств, погіршення умов життєзабезпечення населення", - йдеться в повідомленні.

Рада оборони Києва у зв'язку з прогнозованим різким зниженням температури повітря та потенційною загрозою масованих обстрілів доручила житлово-експлуатаційним підприємствам, керівним компаніям усіх форм власності, ОСББ та ЖБК у будь-який час доби не допустити замерзання системи опалення в разі надзвичайної ситуації.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!