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На Київщині 7-9 січня похолодає до -18

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи комунальних служб та енергетичних підприємств.

На Київщині 7-9 січня похолодає до -18
Фото: slovoidilo.ua

Значне зниження температури повітря очікується в Київській області протягом 7-9 січня в результаті вторгнення арктичного повітря з півночі Європи на територію України.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідромецентр.

Температура вночі з неділі до вівторка очікується на рівні до 13-18° морозу, вдень - до 8-13° морозу.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи комунальних служб, енергетичних підприємств, погіршення умов життєзабезпечення населення", - йдеться в повідомленні.

Рада оборони Києва у зв'язку з прогнозованим різким зниженням температури повітря та потенційною загрозою масованих обстрілів  доручила житлово-експлуатаційним підприємствам, керівним компаніям усіх форм власності, ОСББ та ЖБК у будь-який час доби не допустити замерзання системи опалення в разі надзвичайної ситуації.

"Для цього оперативний персонал зможе пересуватися містом у комендантську годину за наявності паспорта та службового посвідчення. Також ці обслуговуючі організації мають невідкладно провести позачергову перевірку горищ і технічних поверхів житлових будинків, де розташовані мережі опалення", - повідомляється на сайті КМВА.

Пункти незламності у столиці працюватимуть цілодобово.

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