Головне за ніч та ранок п’ятниці, 5 січня: бої під Авдіївкою, атака "шахедів" на Дніпропетровщину

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 59 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 7 ракетних та 36 авіаційних ударів, здійснив 37 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Сили оборони минулої доби відбили 16 атак поблизу Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 16 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші оборонці продовжують стримувати ворога неподалік Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 7 атак.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 8 атак противника в районі Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 5 січня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще 790 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 363 070 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Уночі Сили протиповітряної оборони збили над Криворізьким районом шість безпілотників типу "Shahed", повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Уночі наші захисники збили над областю шість "шахедів". Всі – у Криворізькому районі. Уламки впали на територію непрацюючого підприємства. Ніхто не постраждав", - написав він у Telegram.

Росіяни також продовжують тероризувати Нікопольщину. Ворог тричі обстрілював з важкої артилерії – райцентр, Марганецьку та Червоногригорівську громади. Загалом випустив більш ніж 10 снарядів. Там також минулося без загиблих і поранених.

Цієї ночі російська армія вдарила трьома безпілотниками типу “Shahed” по Високому Тягинської громади Херсонської області. Ворог поцілив по модульному містечку та адміністративній будівлі.

Поранені не менше семи людей. 50-річного чоловіка довелося госпіталізувати – в нього поранення черевної порожнини та печінки, повідомив у Telegram голова ОВА Олександр Прокудін.

"Ще один житель, 43 років, отримав поранення спини та плеча. Потерпілому надали медичну допомогу на місці", – сказав він.

Пʼятеро людей, зокрема 14-річний підліток, дістали контузії та гострі реакції на стрес.

"Їх врятувало укриття, до якого вони встигли дістатися до моменту ворожого обстрілу", – зазначив голова ОВА.

США хочуть бачити Україну незалежною державою і підтримуватимуть її стільки, скільки знадобиться. Але не на рівні двох перших років повномасштабної війни.

Речник Державного департаменту Метью Міллер сказав, що метою американської допомоги Україні є те, аби вона сама побудувала власну промислову і військово-промислову базу та мала здатність самостійно фінансувати, виготовляти і купувати боєприпаси. Про це він сказав на брифінгу 4 січня.

"Ми й надалі підтримуватимемо Україну. Це політика Сполучених Штатів. Скільки буде потрібно. Це не означає, що ми збираємося продовжувати підтримувати їх на тому ж рівні військового фінансування, який ми робили в 2022 і 2023. Ми не думаємо, що це має бути необхідним, тому що мета полягає в тому, щоб остаточно змінити Україну, якщо використовувати вашу мову, – стати на ноги та допомогти Україні побудувати власну промислову базу та власну військово-промислову базу, щоб вона могла як фінансувати, так і будувати та купувати боєприпаси самостійно. Але ми ще не досягли цього, і тому так важливо, щоб Конгрес ухвалив законопроєкт про додаткове фінансування, тому що ми ще не на тому етапі, коли Україна може захистити себе, спираючись лише на свої власні сили. І саме тому для Конгресу все ще важливо підтримувати Україну, а також для наших європейських союзників та інших у всьому світі підтримувати Україну", – сказав він.

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