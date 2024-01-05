На Волині в ДТП за участю правоохоронця загинув 14-річний підліток

Державне бюро розслідувань розслідує смертельне ДТП на Волині за участю правоохоронця, в якій загинув 14-річний підліток.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Трагедія сталася близько 20 години 4 січня у селі Пульмо Ковельського району.

"Водій службового автомобіля, правоохоронець, не обрав безпечної швидкості, не врахував дорожньої обстановки під час дощу та скоїв наїзд на пішохода. 14-річний юнак рухався в попутному напрямку, від отриманих травм хлопець загинув на місці події", - йдеться в повідомленні.

Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху (ч. 2 ст. 286 ККУ). Проводяться невідкладні слідчі дії, призначено низку експертиз для встановлення усіх обставин трагедії.