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На Волині в ДТП за участю правоохоронця загинув 14-річний підліток

Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху.

На Волині в ДТП за участю правоохоронця загинув 14-річний підліток
Фото: Львівська область онлайн

Державне бюро розслідувань розслідує смертельне ДТП на Волині за участю правоохоронця, в якій загинув 14-річний підліток.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Трагедія сталася близько 20 години 4 січня у селі Пульмо Ковельського району.

"Водій службового автомобіля, правоохоронець, не обрав безпечної швидкості, не врахував дорожньої обстановки під час дощу та скоїв наїзд на пішохода. 14-річний юнак рухався в попутному напрямку, від отриманих травм хлопець загинув на місці події", - йдеться в повідомленні.

Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху (ч. 2 ст. 286 ККУ). Проводяться невідкладні слідчі дії, призначено низку експертиз для встановлення усіх обставин трагедії.

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