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Троє українців загинули в ДТП у Польщі, – ЗМІ

Авто, у якому перебували чоловіки, врізалося у дерево.

Троє українців загинули в ДТП у Польщі, – ЗМІ
Фото: Knurów Info 24/7

У Польщі троє українців загинули сьогодні близько 12.40 у ДТП, що сталася на кордоні Глівіце та Жерниці (Сілезьке воєводство). 

Автомобіль, яким керували чоловіки, врізався в дерево. Загиблі є громадянами України, – пише RMF24.

Фото: Knurów Info 24/7
Фото: Policja Śląska

За даними видання, у польській поліції повідомили, що 40-річний водій автомобіля Audi A6 на повороті допустив бокове зіткнення з автомобілем Audi A4, який рухався з зустрічного напрямку, не впорався з керуванням, а потім з'їхав з дороги та врізався в придорожнє дерево. Троє чоловіків які їхали в даному автомобілі, громадяни України, загинули на місці.

Нещодавно у Польщі мікроавтобус з громадянами України потрапив у ДТП. Мікроавтобус їхав у напрямку кордону. Водій не встиг вчасно загальмувати і зіткнувся з вантажівкою, яка стояла на узбіччі у черзі до пункті пропуску “Гребенне-Рава Руська”. Одна особа загинула.

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