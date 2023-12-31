Болгарія і Румунія частково приєднаються до Шенгенської зони наприкінці березня

Із 31 березня для перетину повітряних і морських кордонів між Болгарією і Румунією та іншими країнами-членами Шенгенської зони особи не повинні будуть проходити контроль.

Єврокомісія підтримала рішення про скасування повітряних та морських внутрішніх кордонів з Болгарією та Румунією.

"Рішення ухвалили одностайно після письмової процедури. Його практичне застосування почнеться з 31 березня – з цього часу для перетину повітряних і морських кордонів між Болгарією і Румунією та іншими країнами-членами Шенгенської зони особи не повинні будуть проходити контроль", - повідомили у пресслужбі Єврокомісії, передає Економічна правда.

Дата, 31 березня, пов’язана зі зміною зимового та літнього графіку, визначеного Міжнародною асоціацією повітряного транспорту IATA.

Як йдеться у повідомленні, таке рішення є відповіддю на зміни у законодавстві обох країн. Болгарія та Румунія від часу вступу до ЄС ухвалили частину законодавства, що діє у країнах Шенгенської зони, так звані Schengen acquis, зокрема щодо охорони зовнішнього кордону, співпраці правоохоронних органів та використання інформаційної системи Шенгену. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн також відреагувала на рішення про приєднання.

"Рішення про скасування повітряних і морських прикордонних перевірок – великий крок для цих країн і для Шенгенської зони. Обидві країни багато працювали для цього, обидві заслуговують цього", – повідомила вона.

Наступний крок – скасування контролю на сухопутних кордонах з країнами Шенгенської зони. Це дозволить повноцінно інтегрувати Румунію та Болгарію в Шенгенську зону, забезпечивши вільний рух осіб та товарів.

Що відомо про Шенгенську зону:

Шенгенська зона включає в себе 27 європейських держав, що приєдналися до однойменної угоди, підписаної в селі Шенген (Люксембург) в 1985 році. У плані міжнародних подорожей Шенгенська зона діє подібно до єдиної держави з прикордонним контролем на зовнішньому кордоні — при в'їзді та виїзді із зони, але без прикордонного контролю на внутрішніх кордонах держав, що входять у цю зону.

З 27 країн ЄС 23 входять до Шенгенської зони. З чотирьох членів ЄС, які не входять до Шенгенської зони, три — Болгарія, Кіпр та Румунія — юридично зобов'язані приєднатися до цієї зони в майбутньому; Ірландія зберігає право на неучасть, натомість застосовуючи власну візову політику, перебуваючи в єдиному міграційному просторі разом з Сполученим Королівством.

Чотири країни-члени Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ), Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія та Швейцарія, не є членами ЄС, але підписали угоди про приєднання до Шенгенської угоди і є членами Шенгенської зони.

Крім того, три європейські мікродержави — Монако, Сан-Марино та Ватикан — зберігають відкриті кордони для пасажирських перевезень зі своїми сусідами, і тому вважаються де-факто членами Шенгенської зони через практичну неможливість подорожувати до них або з них без транзиту, принаймні через одну країну-члена Шенгенської зони.