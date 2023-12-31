Інформація про феєрверки у Києві виявилася фейком

Розповсюджена у телеграм-каналах інформація про запуск феєрверків на лівому березі Києва є фейком, відео виявилось торішнім.
Про це повідомили у відділі комунікації поліції столиці.
“Сьогодні у деяких Телеграм-каналах з’явилась інформація про те, що на Осокорках невідома особа запустила феєрверк. Під час перевірки інформація не підтвердилася”, − йдеться у повідомленні.
Працівники поліції, які виїжджали на ймовірне місце події, спілкувалися з місцевими мешканцями, однак інформацію ніхто не підтвердив. Як з’ясувалося, подію на розповсюдженому відео зняли минулого року.
Правоохоронці водночас просять громадян повідомляти у разі, якщо вони стають свідками запуску салютів чи феєрверків.
Також поліцейські нагадують, що запуск салютів та феєрверків під час дії воєнного стану заборонено і за таке правопорушення передбачено кримінальну відповідальність.
- У травні президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає заборону в Україні на пів року на використання феєрверків, петард і на проведення парадів.
- Цього тижня міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан надіслав листа всім мерам муніципалітетів із проханням провести Новорічну ніч і Новий рік без салютів і феєрверків.