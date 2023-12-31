Інформація про феєрверки у Києві виявилася фейком

Розповсюджена у телеграм-каналах інформація про запуск феєрверків на лівому березі Києва є фейком, відео виявилось торішнім.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції столиці.

“Сьогодні у деяких Телеграм-каналах з’явилась інформація про те, що на Осокорках невідома особа запустила феєрверк. Під час перевірки інформація не підтвердилася”, − йдеться у повідомленні.

Працівники поліції, які виїжджали на ймовірне місце події, спілкувалися з місцевими мешканцями, однак інформацію ніхто не підтвердив. Як з’ясувалося, подію на розповсюдженому відео зняли минулого року.

Правоохоронці водночас просять громадян повідомляти у разі, якщо вони стають свідками запуску салютів чи феєрверків.

Також поліцейські нагадують, що запуск салютів та феєрверків під час дії воєнного стану заборонено і за таке правопорушення передбачено кримінальну відповідальність.