Артилерійська коаліція для України
Артилерійська коаліція для України
П’ятсот тисяч — це багато чи мало?
П’ятсот тисяч — це багато чи мало?
Хакери зламали “Уралвагонзавод” і “Русснефть”. Серед документів - інформація про “гаманець Януковича” Сергія Курченка
Хакери зламали “Уралвагонзавод” і “Русснефть”. Серед документів - інформація про “гаманець Януковича” Сергія Курченка
Росія обстріляла Херсон і Харків, є загиблі й поранені (оновлення)
Росія обстріляла Херсон і Харків, є загиблі й поранені (оновлення)
​АМКУ дозволив Тігіпку купити завод із виготовлення цвяхів у Хмельницькому
​АМКУ дозволив Тігіпку купити завод із виготовлення цвяхів у Хмельницькому
Алгоритми захоплення Москвою єпархій УПЦ на тимчасово окупованих територіях
Алгоритми захоплення Москвою єпархій УПЦ на тимчасово окупованих територіях
Після нічної атаки Росії президентка Молдови закликала посилити українську ППО
Після нічної атаки Росії президентка Молдови закликала посилити українську ППО
Українські безпілотники атакували військові об'єкти у Росії, — ЗМІ
Українські безпілотники атакували військові об'єкти у Росії, — ЗМІ
10 січня ВР розгляне нові правила щодо мобілізації та військової служби: зменшення призовного віку та військовий облік для усіх
10 січня ВР розгляне нові правила щодо мобілізації та військової служби: зменшення призовного віку та військовий облік для усіх
ГоловнаСвіт

"Ми стоїмо на порозі повторення історичних помилок", – міністр МЗС Литви застеріг Захід від ефекту "Перл-Харбора"

Путін продовжує ігнорувати кордони і рівняє з землею міста.

"Ми стоїмо на порозі повторення історичних помилок", – міністр МЗС Литви застеріг Захід від ефекту "Перл-Харбора"
Габріелюс Ландсбергіс
Фото: landbergis_twitter

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс опублікував в мережі "Х" серію дописів із закликами до Заходу не чекати повторення історії та боротися з агресією Путіна щодо України. 

Ситуацію з пасивною підтримкою України та пошуками стримати Путіна за допомогою дипломатичних діалогів Ландсбергіс назвав "ефектом Перл-Харбора".

"Майже 25 років ми кидаємось назустріч, намагаючись стримати імперіалізм Путіна за допомогою діалогу та дипломатії, поки він продовжує ігнорувати кордони та зрівняти міста. Ми могли б дочекатися того, що я називаю "ефектом Перл-Харбора", поворотного моменту в історії, коли проблеми майбутнього раптом стають проблемою сьогодення, але з дуже збільшеною ціною вирішення. Або ж ми можемо дивитися на це як проблему сьогодення і почати вирішувати її зараз", – зазначає глава МЗС Литви. 

Ландсбергіс нагадав, що після гібридної агресії Росії проти України у 2014 році Мінські домовленості забезпечили паузу, але фактично це лише відклало війну на майбутнє.

"Завтра" завжди настає. Проблема російського імперіалізму не зникла у 2014 році, і для більшості країн східного флангу НАТО було зрозуміло, що наступна фаза вторгнення буде дорожчою і страшнішою. Так і сталося. Коли Росія знов напала, війна зненацька стала проблемою сьогодення. І знов ми думаємо, що можемо щось вирішити, відклавши проблему "на завтра". Але ж передумови не змінилися – імперські реваншистські амбіції Росії залишаться", – додає глава МЗС Литви. 

Ландсбергіс зазначає, що Захід може повторити помилки минулого, а наступна фаза гарячої війни може бути спрямована не лише проти України, Грузії чи Молдови, а й проти однієї з країн НАТО, а ціна відбиття такої агресії буде ще більшою. 

Дипломат заявив, що не бачить жодних "сигналів, що Росія хоче миру".

"Я бачу лише розвалені торгові центри, палаючі будинки та розтрощені пологові будинки, наслідки чергового російського теракту. Тепер ми повинні посилати гучні сигнали, що цим злочинам не дозволять продовжуватися", – підсумовує глава МЗС Литви.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies