Washington Post: Документи свідчать про те, що Росія намагається зменшити рівень підтримки України у Франції

Документи Кремля, отримані європейською службою безпеки, свідчать, що перший заступник голови адміністрації президента Володимира Путіна Сергій Кирієнко доручив кремлівським політтехнологам сприяти політичним розбратам у Франції через соціальні мережі та політичних діячів та лідерів громадської думки та активісти.

Про це пише видання Washington Post, журналісти якого вивчили документи.

«Ціль Москви – нівелювати підтримку України та послабити рішучість НАТО, – констатує WP. – Ці зусилля схожі на аналогічне втручання в Німеччину, де Кремль намагався об’єднати крайніх правих і ультралівих у антивоєнний альянс».

Москва намагалася поширювати наративи про те, що санкції Заходу проти Росії завдали шкоди економіці Франції через падіння торгівлі, внаслідок чого країна ризикувала впасти в «найглибшу соціальну та економічну кризу за останні роки». А також, що постачання зброї в Україну залишило Францію без зброї, щоб захистити себе.

Документи свідчать, що росіяни вважають Францію вразливою до політичних потрясінь. Посилаючись на опитування, кремлівські політтехнологи зазначали, що 30% французів зберігають позитивне ставлення до Росії, це друге місце серед країн Західної Європи після Італії, тоді як 40% схильні не вірити повідомленням про Україну французьких медіа.

У 2023 році, кремлівська група Кирієнка наказала стратегам просувати меседжі, які збільшили б кількість тих, хто у Франції не бажає «платити за війну іншої країни», свідчить один із документів. Їм також сказали посилити «страх перед прямим зіткненням з Росією та розв’язанням Третьої світової війни за участю Європи», а також збільшити кількість тих, хто хоче «діалогу з Росією щодо побудови загальноєвропейської архітектури безпеки». США потрібно було зображати як силу, що використовує Україну як інструмент для послаблення позицій Росії в Європі.

Документи також свідчать що росіяни створили фабрики тролів, які створювали та публікували контент у соціальних мережах і статті, які критикували підтримку Заходом України та Володимира Зеленського.

За оцінками Томаса Гомара, директора Французького інституту міжнародних відносин, помітність проросійських облікових записів у соціальних мережах у Франції зростає, а рейтинги ультраправих французьких партій зростають.

Для частини французького істеблішменту бачення Франції, яка разом з Москвою очолить велику Європу, є «мрією, яка ніколи не зникне», – сказала Сільві Кауфманн, редакційний директор видання Le Monde і автор нещодавно опублікованої книги «Засліплені» про те, як Франція та Німеччина неправильно зрозуміли Путіна, намагаючись налагодити з ним тісні стосунки.

Згідно з дослідженням Alto Intelligence, провідної компанії з кібербезпеки, наприкінці червня після того, як у Парижі спалахнули заворушення через вбивство поліцією підлітка марокканського та алжирського походження, мережа проросійських акаунтів у соціальних мережах надзвичайно активізувалася: 1,2% профілів створили 30,6% всіх коментарів у цифрових ЗМІ про заворушення. Серед найбільш плідних облікових записів 24,2% вставляли в коментарі проросійські наративи. Альто виявив, що більшість облікових записів були пов’язані з ультраправими французькими політиками, такими як Ерік Земмур та Ле Пен.

У листопаді французькі офіційні особи заявили, що вплив Москви були зафіксований під час спроби роздмухати апруженість між єврейською та мусульманською громадами Франції після вторгнення Ізраїлю в Газу.