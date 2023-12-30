У центрі Белграда знову пройшов мітинг проти фальсифікації виборів, передає N1. До протестів долучилося понад 10 тисяч осіб.
Людей скликала на акцію ініціатива ProGlas. Організатори заявили, що не відбулося жодного інциденту, мітинг пройшов мирно.
Ima nas ✊ @pro_glas_rs pic.twitter.com/eFa7qt6po7— CRTA (@CRTArs) December 30, 2023
Учасники акції звинуватили владу, нинішнього президента Сербії у фальсифікаціях грудневих виборів. Люди пройшли від фонтану Теразія до Конституційного суду і під час ходи показували символічні "червоні картки" установам.
Мирослав Алексич із «Сербії проти насильства» заявив, такі акції будуть організовувати час від часу. Один планують провести найближдчим часом, щоправда, дату поки не озвучують.
Один із керівників ініціативи ProGlas Міодраг Йованович закликав учасників мітингу надсилати фото і відеоматеріали, які підтвердять порушення на виборах.
До речі, нині у Сербії відбулися перевибори на близько 30 виборчих дільницях, з яких три – у Белграді, повідомляло видання RTS.
Чому почалися протести у Сербії
- 17 грудня у країні завершилися позачергові парламентські вибори. Явка виборців становила 51,93% за дві години до кінця голосування.
- Однією із головних причин проведення дострокових виборів у Сербії стали восьмимісячні протести, падіння рейтингів президентської партії та зростання популярності руху "Сербія проти насильства", а також погіршення соціально-економічної ситуації в Сербії. Після того, як Сербська прогресивна партія відмовилася виконати багато вимог протестів, очолюваних опозицією, основні проєвропейські опозиційні партії погодилися брати участь у виборах разом у коаліції "Сербія проти насильства".
- Попередні загальні вибори в Сербії відбулися в квітні 2022 року, наступні за графіком вибори до парламенту мали відбутися в 2026-му. За результатами теперішніх виборів перемогу здобула політсила президента Александра Вучича. Так, популістська керівна Сербська прогресивна партія (SNS) набрала 46,72%, лівоцентристський опозиційний альянс “Сербія проти насильства” посів друге місце на виборах з 23,56% голосів, а Соціалістична партія Сербії − третє з 6,56%.
- Міжнародна моніторингова місія заявила, що SNS отримала несправедливу перевагу через упередженість ЗМІ, неправомірний вплив президента Вучича та порушення правил голосування, зокрема через підкуп голосів.
- Опісля люди вийшли на вулиці на знак протесту проти фальсифікацій. 25 грудня група студентів і молодих людей, які протестують проти результатів парламентських і місцевих виборів, оголосила про шестигодинну блокаду руху у двох місцях Белграда.
- Згодом Вища прокуратура в Белграді звинуватила протестувальників, які заявили про фальсифікацію виборів, у спробі насильницької зміни конституційного ладу.