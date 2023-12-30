За попередніми підрахунками, до протестів долучилося понад 10 тисяч осіб.

У центрі Белграда знову пройшов мітинг проти фальсифікації виборів, передає N1. До протестів долучилося понад 10 тисяч осіб.

Людей скликала на акцію ініціатива ProGlas. Організатори заявили, що не відбулося жодного інциденту, мітинг пройшов мирно.

Учасники акції звинуватили владу, нинішнього президента Сербії у фальсифікаціях грудневих виборів. Люди пройшли від фонтану Теразія до Конституційного суду і під час ходи показували символічні "червоні картки" установам.

Мирослав Алексич із «Сербії проти насильства» заявив, такі акції будуть організовувати час від часу. Один планують провести найближдчим часом, щоправда, дату поки не озвучують.

Один із керівників ініціативи ProGlas Міодраг Йованович закликав учасників мітингу надсилати фото і відеоматеріали, які підтвердять порушення на виборах.

Фото: ProGlas Акція протесту в Белграді 30 грудня 2023

Фото: ProGlas

Фото: ProGlas

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

До речі, нині у Сербії відбулися перевибори на близько 30 виборчих дільницях, з яких три – у Белграді, повідомляло видання RTS.

Чому почалися протести у Сербії