За прогнозами, партія президента Сербії Александара Вучича утримається при владі.

Президент Сербії Олександр Вучич оголошує дострокові результати виборів у Белграді, Сербія, 3 квітня 2022 року.

У Сербії завершилися позачергові парламентські вибори. Виборчі дільниці закрилися о 20:00 (21.00 за Києвом).

Як пише ВВС, за даними виборчої комісії, явка склала 51,93% за дві години до кінця голосування.

За інформацією видання, найімовірніше, більшість у парламенті збереже Сербська прогресивна партія діючого президента Александара Вучича. Вона перебуває при владі із 2012 року.

Фото: EPA/UPG

Загалом за 250 місць у парламенті змагалися 18 партій та блоків. Прохідний бар'єр для проходження до парламенту становить 3% голосів виборців.

Як зазначає видання, опозиційні партії, які ведуть кампанію під гаслом "Сербія проти насильства", сподіваються кинути виклик його партії на місцевих виборах, зокрема, у столиці Белграді.

До слова, однією із головних причин проведення дострокових виборів у Сербії називають восьмимісячні протести, падіння рейтингів президентської партії та зростання популярності руху "Сербія проти насильства", а також погіршення соціально-економічної ситуації в Сербії.

Після того, як Сербська прогресивна партія відмовилася виконати багато вимог протестів, очолюваних опозицією, основні проєвропейські опозиційні партії погодилися брати участь у виборах разом у коаліції "Сербія проти насильства".

Попередні загальні вибори в Сербії відбулися в квітні 2022 року, наступні за графіком вибори до парламенту мали відбутися в 2026-му.