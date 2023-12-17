У Сербії завершилися позачергові парламентські вибори. Виборчі дільниці закрилися о 20:00 (21.00 за Києвом).
Як пише ВВС, за даними виборчої комісії, явка склала 51,93% за дві години до кінця голосування.
За інформацією видання, найімовірніше, більшість у парламенті збереже Сербська прогресивна партія діючого президента Александара Вучича. Вона перебуває при владі із 2012 року.
Загалом за 250 місць у парламенті змагалися 18 партій та блоків. Прохідний бар'єр для проходження до парламенту становить 3% голосів виборців.
Як зазначає видання, опозиційні партії, які ведуть кампанію під гаслом "Сербія проти насильства", сподіваються кинути виклик його партії на місцевих виборах, зокрема, у столиці Белграді.
До слова, однією із головних причин проведення дострокових виборів у Сербії називають восьмимісячні протести, падіння рейтингів президентської партії та зростання популярності руху "Сербія проти насильства", а також погіршення соціально-економічної ситуації в Сербії.
Після того, як Сербська прогресивна партія відмовилася виконати багато вимог протестів, очолюваних опозицією, основні проєвропейські опозиційні партії погодилися брати участь у виборах разом у коаліції "Сербія проти насильства".
Попередні загальні вибори в Сербії відбулися в квітні 2022 року, наступні за графіком вибори до парламенту мали відбутися в 2026-му.
- 1 листопада Вучич розпустив парламент на тлі зростаючого тиску після двох масових розстрілів у травні: в початковій школі Белграда 3 травня загинули вісім дітей і охоронець.
- Через день біля столиці сталася ще одна масова стрілянина − чоловік із авто розстрілював людей в декількох населених пунктах.
- В результаті загинули 19 людей, що викликало протести і заклики до Вучича й інших лідерів піти у відставку.
- Наприкінці травня Александар Вучич символічно пішов у відставку з посади голови своєї політичної партії на тлі масових вуличних протестів.