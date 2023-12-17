Ізраїль вперше відкрив прямий пункт для доставки допомоги в Газу, – Reuters

Ізраїль у неділю, 17 грудня, вперше відкрив прямий пункт для доставки допомоги в Газу.
Про таке повідомляє Reuters.
За словами видання, пункт пропуску Керем Шалом між Ізраїлем і Газою відкрився для вантажівок з гуманітарною допомогою в неділю, – вперше після початку бойових дій. До цього для в’їзду допомоги діяв єдиний єгипетський контрольно-пропускний пункт Рафах, який міг обслуговувати лише 100 вантажівок щоденно.
Роблять це для того, щоб подвоїти кількість продовольства та медикаментів для жителів Гази.
Проте Ізраїль сумнівається, чи допомогу розподілять між адресатами. Як стверджує видання, Ізраїль звинуватив представників гуманітарної організації у тому, що вони не розподілили попередню допомогу, яка надійшла з Єгипту. Проте у організації заявили, що припинили роздачу через насильство.
Що передувало відкриттю КПП:
- Кабінет міністрів Ізраїлю проголосував за відновлення КПП Керем-Шалом для надходження гуманітарної допомоги в Газу вперше після початку війни 7 жовтня.
- Ця заява була зроблена на тлі ескалації тиску з боку адміністрації Байдена та через декілька годин після того, як радник США з національної безпеки Джейк Салліван завершив свої останні зустрічі з посадовцями в Ізраїлі.
- Таким чином, уряд Ізраїлю показав, країна виконує зобов’язання сприяти в’їзду 200 вантажівок гуманітарної допомоги до Гази щодня. Таке зобов’язання уряд Ізраїлю взяв на себе у рамках перемир’я.
- Рішення уряду Ізраїлю поширюється лише на допомогу, яка надходитиме з боку Єгипту, а не ООН.