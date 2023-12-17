Ізраїль вперше відкрив прямий пункт для доставки допомоги в Газу, – Reuters

Пункт пропуску Керем Шалом між Ізраїлем і Газою відкрився для вантажівок з гуманітарною допомогою в неділю вперше після початку бойових дій.

Ізраїль у неділю, 17 грудня, вперше відкрив прямий пункт для доставки допомоги в Газу.

Про таке повідомляє Reuters.

За словами видання, пункт пропуску Керем Шалом між Ізраїлем і Газою відкрився для вантажівок з гуманітарною допомогою в неділю, – вперше після початку бойових дій. До цього для в’їзду допомоги діяв єдиний єгипетський контрольно-пропускний пункт Рафах, який міг обслуговувати лише 100 вантажівок щоденно.

Роблять це для того, щоб подвоїти кількість продовольства та медикаментів для жителів Гази.

Проте Ізраїль сумнівається, чи допомогу розподілять між адресатами. Як стверджує видання, Ізраїль звинуватив представників гуманітарної організації у тому, що вони не розподілили попередню допомогу, яка надійшла з Єгипту. Проте у організації заявили, що припинили роздачу через насильство.

Що передувало відкриттю КПП: