Польські перевізники анонсували нову акцію протесту на кордоні з Україною

18 грудня о 15 годині польські перевізники розпочнуть нову акцію протесту на кордоні з Україною. Така акція ймовірно триватиме до 8 березня.
Про це повідомляє RMF 24.
"Пропускна здатність переходу в Дорогуську становить приблизно 650 вантажівок на добу. Тому неважко підрахувати, що в черзі опиниться приблизно вдвічі більше водіїв, ніж під час попереднього протесту", розповідають перевізники.
Крім того, один із лідерів протесту Павел Озигала заяавив, що блокування кордону може тривати навіть до 8 березня.
Українські водії обурені цією ситуацією. Пропонують випустити з Польщі, а потім не пускати.
Польські водії в ідентичній ситуації по інший бік кордону. Крім того, їх виганяють із системи електронної черги. Вони залишаються там кілька днів. Скасування цієї електронної черги є однією з вимог польських перевізників.
Ситуація на українсько-польському кордоні:
- 6 листопада польські перевізники почали страйк на кордоні з Україною.
- 11 грудня стало відомо про те, що польські мітингарі розблокували пункт пропуску "Дорогуськ – Ягодин".
- Проте вже за декілька годин після розблокування польська начебто поламана фура перекрила рух до КПП.
- За добу роботи після розблокування пункт пропуску “Ягодин – Дорогуськ” оформив майже 600 вантажівок.
- Пункт пропуску "Дорогуськ – Яготин" розблокований, на проїзд всієї черги вантажівок потрібно більше доби. Польська поліція повідомила, що поламану вантажівку, яка перекривала рух до КПП, прибрали.
- 16 грудня на кордоні з Польщею помер ще один далекобійник.
- Станом на ранок неділі, 17 грудня, на кордоні з Польщею стоять понад дві тисячі вантажівок. Досі заблоковані три пункти пропуску