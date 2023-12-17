Польські перевізники анонсували нову акцію протесту на кордоні з Україною

Блокування кордону може тривати навіть до 8 березня.

18 грудня о 15 годині польські перевізники розпочнуть нову акцію протесту на кордоні з Україною. Така акція ймовірно триватиме до 8 березня.

Про це повідомляє RMF 24.

"Пропускна здатність переходу в Дорогуську становить приблизно 650 вантажівок на добу. Тому неважко підрахувати, що в черзі опиниться приблизно вдвічі більше водіїв, ніж під час попереднього протесту", розповідають перевізники.

Крім того, один із лідерів протесту Павел Озигала заяавив, що блокування кордону може тривати навіть до 8 березня.

Українські водії обурені цією ситуацією. Пропонують випустити з Польщі, а потім не пускати.

Польські водії в ідентичній ситуації по інший бік кордону. Крім того, їх виганяють із системи електронної черги. Вони залишаються там кілька днів. Скасування цієї електронної черги є однією з вимог польських перевізників.

Ситуація на українсько-польському кордоні: