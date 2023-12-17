Молдова проводить військові навчання поблизу Придністров'я

Військові навчання проходять за 22 кілометри від українського кордону.

17 по 22 грудня військові 22-го миротворчого батальйону Молдови проходитимуть підготовку в Навчальному центрі Бульбоака. Військові навчання проводять недалеко від кордонів невизнаного Придністров'я, а також за 22 км від українського кордону.

Про це інформує Міністерство оборони Молдови.

"У зв'язку з цим, у зазначений період буде організовано рух військової техніки національними дорогами", – зазначають у Міноборони.

Навчання військових проводитиметься відповідно до Плану підготовки національної армії на 2023 рік, вказує відомство.