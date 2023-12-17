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У Німеччині загроза атак радикальних ісламістів зростає, – глава МВС

У Telegram було знайдено близько 170 каналів ісламістської пропаганди. Також станом на 7 грудня в країні було виявлено 486 ісламістів, які становлять загрозу.

У Німеччині загроза атак радикальних ісламістів зростає, – глава МВС
Пропалестинська демонстрація у Берліні, листопад 2023
Фото: EPA/UPG

Міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер вважає, що загроза нападів радикальних угрупувань ісламізму у ФРН продовжує зростати, повідомляє DW із посиланням на інтерв'ю газеті Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. 

Вона заявила, що небезпека "радикалізації готових до насильства ісламістів є високою". 

Фезер додала, що ситуація з погрозами змінилася, і федеральний уряд ставиться до неї дуже серйозно: "ісламістські злочинці-одинаки є небезпекою, яка існує завжди".

За даними медіагрупи Redaktions Netzwerk Deutschland (RND), до 7 грудня в країні було виявлено 486 ісламістів, які становлять загрозу. Серед таких осіб у Німеччині переважають чоловіки середнього віку, йдеться у доповіді Федерального відомства кримінальної поліції (ВКА), що надійшла до RND. Лише 55 осіб із виявлених ісламістів були жінками, що складає всього 11,3%, а близько 50% належали до вікової групи від 26 до 35 років, зазначається у звіті.

"Доля старших вікових груп постійно знижується, - повідомив представник BKA. - Частка осіб молодше 18 років становить близько двох відсотків". 

Відомство передбачає, що у разі подальшого загострення конфлікту між Ізраїлем та ХАМАС окремі радикально налаштовані ісламісти можуть сприйняти це як "спонукання до нападу".

Фезер в інтерв'ю RND 14 грудня запевнила, що німецькі органи безпеки зберігатимуть пильність з метою розпізнати та запобігти можливим планам нападів. Того ж дня в Берліні та Роттердамі було заарештовано чотирьох ймовірних прихильників радикального руху ісламізму ХАМАС. За даними прокуратури ФРН, вони готували передачу зброї до Берліна для нападів на єврейські установи.

"Ми продовжуємо застосовувати жорсткий підхід до ісламістів. Ми ліквідуємо ісламістські структури і припиняємо терористичну пропаганду, яка покликана надихати і радикалізувати злочинців”, - сказала міністр. 

За словами Фезер, завдяки Федеральному відомству кримінальної поліції лише в месенджері Telegram було видалено близько 170 каналів або повідомлень, які використовувалися для поширення антисемітської та ісламістської пропаганди.

Нещодавно Франція, Німеччина та Італія закликали ЄC запровадити спеціальні санкції проти ХАМАСу.

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