"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
Сергій Марченко: «Якщо не перестанемо купувати дорогі телефони й автомобілі, економіка зробить болючі висновки дуже швидко»
Сергій Марченко: «Якщо не перестанемо купувати дорогі телефони й автомобілі, економіка зробить болючі висновки дуже швидко»
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
Звинувачення Резнікова у корупції було російською ІПСО з використанням майже 13 тисяч ботів у TikTok, - розслідування
Звинувачення Резнікова у корупції було російською ІПСО з використанням майже 13 тисяч ботів у TikTok, - розслідування
Що відповісти на «Слово пацана»
Що відповісти на «Слово пацана»
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Буданов: «Чисельність Сил оборони перевищує мільйон. Жодна кампанія рекрутингу не покриє таких потреб ― тільки мобілізація»
Буданов: «Чисельність Сил оборони перевищує мільйон. Жодна кампанія рекрутингу не покриє таких потреб ― тільки мобілізація»
«Мова за лєнточкой», або Як росіяни вбивають російську мову
«Мова за лєнточкой», або Як росіяни вбивають російську мову
Новий закон для військових: заборона «тіктокерів», додаткові відпустки й виплати
Новий закон для військових: заборона «тіктокерів», додаткові відпустки й виплати
ГоловнаСвіт

Армія оборони Ізраїлю виявила найбільший в історії ХАМАС тунель біля північного кордону з Газою

Тунель місцями має глибину 50 метрів і є досить широким для транспортних засобів. 

Армія оборони Ізраїлю виявила найбільший в історії ХАМАС тунель біля північного кордону з Газою
Фото: Times of Israel

Армія оборони Ізраїлю в неділю, 17 грудня, виявила найбільший за всю історію тунель ХАМАСу поблизу пункту пропуску Ерез.

"Тунель має кілька відгалужень і вузлів, а також водопровідні, електричні та комунікаційні лінії. У деяких частинах тунелю війська знайшли вибухові двері, які, за словами ЦАХАЛу, мали запобігти проникненню ізраїльських військ", – повідомляє The Times of Israel.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що виявили тунель елітний підрозділ Бойового інженерного корпусу Яхалом і Північна бригада дивізії Гази. Вони працювали декілька тижнів і використовували передові розвідувальні та технологічні засоби.

Фото: Times of Israel

У деяких місцях тунель опускається приблизно на 50 метрів під землю і є достатньо широким, щоб через нього міг проїхати транспорт.

"Його ширина вказує на те, що він мав використовуватися для рейдів на автомобілях проти цивільних у прикордонних громадах Гази", – сказав командир Північної бригади дивізії Гази полковник Хаїм Коен у відеозаяві.

Тунель не заходив на територію Ізраїлю, проте одну з шахт знайшли за 400 метрів від КПП Ерез, який до нападу ХАМАСу 7 жовтня використовували палестинські цивільні, щоб потрапити до Ізраїлю на роботу чи звернутися за медичною допомогою.

Зазначається, що всередині тунелю було знайдено багато зброї, яка належить ХАМАСу.

Фото: Times of Israel
За даними ЦАХАЛу, у будівництві тунелю брала участь група з десятків терористів ХАМАСу, "які спеціально прибули для його будівництва з Хан-Юніса, що на півдні Сектора Газа".

Як повідомляє видання, проектом тунелю керував Мухаммад Сінвар, командир південної бригади ХАМАС і брат лідера ХАМАСу у Газі Ях'я Сінвар.

Машини для буріння тунелів, які використовувалися при будівництві, були контрабандними. 

За оцінками військових, ХАМАС інвестував мільйони доларів у свою мережу тунелів через сектор Газа.

  • Терористи ХАМАС вже багато років використовують розгалужену систему підземних ходів. Їхня загальна довжина становить, за різними оцінками, від 400 до 500 кілометрів.
  • З початку наземної операції у Секторі Гази солдати Армії оборони Ізраїлю виявили понад 800 шахт, що ведуть до підземних тунелів терористів. 
  • Військові ЦАХАЛу виявили тунелі та склади зброї у будинках лідерів ХАМАСу. Також війська Ізраїлю захопили зброю та обладнання в будинку одного з членів елітних сил ХАМАСу "Нухба".
  • Армія Ізраїлю виявила у таборі біженців Дженін нові тунелі та три лабораторії з виготовлення зброї терористів ХАМАС.
  • Нещодавно стало відомо, що Ізраїль почав затоплювати тунелі терористів ХАМАС у Газі морською водою, щоб знищити мережі, яка лежать в основі терористичних операцій ХАМАС.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies