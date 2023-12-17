Армія оборони Ізраїлю виявила найбільший в історії ХАМАС тунель біля північного кордону з Газою

Тунель місцями має глибину 50 метрів і є досить широким для транспортних засобів.

Армія оборони Ізраїлю в неділю, 17 грудня, виявила найбільший за всю історію тунель ХАМАСу поблизу пункту пропуску Ерез.

"Тунель має кілька відгалужень і вузлів, а також водопровідні, електричні та комунікаційні лінії. У деяких частинах тунелю війська знайшли вибухові двері, які, за словами ЦАХАЛу, мали запобігти проникненню ізраїльських військ", – повідомляє The Times of Israel.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що виявили тунель елітний підрозділ Бойового інженерного корпусу Яхалом і Північна бригада дивізії Гази. Вони працювали декілька тижнів і використовували передові розвідувальні та технологічні засоби.

Фото: Times of Israel

У деяких місцях тунель опускається приблизно на 50 метрів під землю і є достатньо широким, щоб через нього міг проїхати транспорт.

"Його ширина вказує на те, що він мав використовуватися для рейдів на автомобілях проти цивільних у прикордонних громадах Гази", – сказав командир Північної бригади дивізії Гази полковник Хаїм Коен у відеозаяві.

Тунель не заходив на територію Ізраїлю, проте одну з шахт знайшли за 400 метрів від КПП Ерез, який до нападу ХАМАСу 7 жовтня використовували палестинські цивільні, щоб потрапити до Ізраїлю на роботу чи звернутися за медичною допомогою.

Зазначається, що всередині тунелю було знайдено багато зброї, яка належить ХАМАСу.

Фото: Times of Israel

За даними ЦАХАЛу, у будівництві тунелю брала участь група з десятків терористів ХАМАСу, "які спеціально прибули для його будівництва з Хан-Юніса, що на півдні Сектора Газа".

Як повідомляє видання, проектом тунелю керував Мухаммад Сінвар, командир південної бригади ХАМАС і брат лідера ХАМАСу у Газі Ях'я Сінвар.

Машини для буріння тунелів, які використовувалися при будівництві, були контрабандними.

За оцінками військових, ХАМАС інвестував мільйони доларів у свою мережу тунелів через сектор Газа.