Армія оборони Ізраїлю виявила найбільший в історії ХАМАС тунель біля північного кордону з Газою

Армія оборони Ізраїлю в неділю, 17 грудня, виявила найбільший за всю історію тунель ХАМАСу поблизу пункту пропуску Ерез.
"Тунель має кілька відгалужень і вузлів, а також водопровідні, електричні та комунікаційні лінії. У деяких частинах тунелю війська знайшли вибухові двері, які, за словами ЦАХАЛу, мали запобігти проникненню ізраїльських військ", – повідомляє The Times of Israel.
Армія оборони Ізраїлю заявила, що виявили тунель елітний підрозділ Бойового інженерного корпусу Яхалом і Північна бригада дивізії Гази. Вони працювали декілька тижнів і використовували передові розвідувальні та технологічні засоби.
У деяких місцях тунель опускається приблизно на 50 метрів під землю і є достатньо широким, щоб через нього міг проїхати транспорт.
"Його ширина вказує на те, що він мав використовуватися для рейдів на автомобілях проти цивільних у прикордонних громадах Гази", – сказав командир Північної бригади дивізії Гази полковник Хаїм Коен у відеозаяві.
Тунель не заходив на територію Ізраїлю, проте одну з шахт знайшли за 400 метрів від КПП Ерез, який до нападу ХАМАСу 7 жовтня використовували палестинські цивільні, щоб потрапити до Ізраїлю на роботу чи звернутися за медичною допомогою.
Зазначається, що всередині тунелю було знайдено багато зброї, яка належить ХАМАСу.
Як повідомляє видання, проектом тунелю керував Мухаммад Сінвар, командир південної бригади ХАМАС і брат лідера ХАМАСу у Газі Ях'я Сінвар.
Машини для буріння тунелів, які використовувалися при будівництві, були контрабандними.
За оцінками військових, ХАМАС інвестував мільйони доларів у свою мережу тунелів через сектор Газа.
- Терористи ХАМАС вже багато років використовують розгалужену систему підземних ходів. Їхня загальна довжина становить, за різними оцінками, від 400 до 500 кілометрів.
- З початку наземної операції у Секторі Гази солдати Армії оборони Ізраїлю виявили понад 800 шахт, що ведуть до підземних тунелів терористів.
- Військові ЦАХАЛу виявили тунелі та склади зброї у будинках лідерів ХАМАСу. Також війська Ізраїлю захопили зброю та обладнання в будинку одного з членів елітних сил ХАМАСу "Нухба".
- Армія Ізраїлю виявила у таборі біженців Дженін нові тунелі та три лабораторії з виготовлення зброї терористів ХАМАС.
- Нещодавно стало відомо, що Ізраїль почав затоплювати тунелі терористів ХАМАС у Газі морською водою, щоб знищити мережі, яка лежать в основі терористичних операцій ХАМАС.