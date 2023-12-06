Міста України: захід — промисловий, а схід — без інвестицій?
Міста України: захід — промисловий, а схід — без інвестицій?
PISA-2022. Найнижчі результати українські учні показали в читанні, найвищі — в природничо-наукових дисциплінах
PISA-2022. Найнижчі результати українські учні показали в читанні, найвищі — в природничо-наукових дисциплінах
Ще одна бавовна в Криму: СБУ й ГУР МО уразили Морський нафтовий термінал у Феодосії
Ще одна бавовна в Криму: СБУ й ГУР МО уразили Морський нафтовий термінал у Феодосії
Росія о 4 ранку атакувала об'єкт інфраструктури у Львівській області
Росія о 4 ранку атакувала об'єкт інфраструктури у Львівській області
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
Зеленський скасував онлайн-брифінг для сенаторів США
Зеленський скасував онлайн-брифінг для сенаторів США
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
Відстрочка від призову і повістки електронною поштою: Веніславський про нові законопроєкти, які розглядатиме Рада
Відстрочка від призову і повістки електронною поштою: Веніславський про нові законопроєкти, які розглядатиме Рада
Зеленський звернеться до Сенату США щодо допомоги Україні: щоб "почути прямо, що саме поставлено на карту"
Зеленський звернеться до Сенату США щодо допомоги Україні: щоб "почути прямо, що саме поставлено на карту"
ГоловнаСвіт

Армія Ізраїлю виявила тунелі та лабораторії з виготовлення зброї ХАМАС у Газі

Тунелі та три лабораторії виявили у таборі біженців Дженін.

Армія Ізраїлю виявила тунелі та лабораторії з виготовлення зброї ХАМАС у Газі
Один із підземних тунелів терористів угрупування ХАМАС у секторі Гази
Фото: EPA/UPG

Армія Ізраїлю виявила у таборі біженців Дженін нові тунелі та три лабораторії з виготовлення зброї терористів ХАМАС. Також, ЦАХАЛ затримав ще 10 розшукуваних палестинців, – повідомляє The Times of Israel.

"У таборі біженців Дженін, що на Західному березі річки Йордан, затримали 10 розшукуваних палестинців, знайшли дві шахти тунелів та три лабораторії з виготовлення бомб", – повідомили представники ЦАХАЛу.

Військові Армії оборони зіткнулися з палестинськими бойовиками в цьому районі, відкриваючи вогонь у відповідь по озброєних підозрюваних та тих, хто кидав вибухові пристрої.

Відомо, що під час зіткнень один солдат отримав легкі поранення. Окрім того, ще 16 підозрюваних були затримані в інших районах Західного берега річки Йордан.

Що відомо про тунелі у Газі:

  • Терористи ХАМАС вже багато років використовують розгалужену систему підземних ходів. Їхня загальна довжина становить, за різними оцінками, від 400 до 500 кілометрів.
  • 7 жовтня терористи використали ці тунелі для проникнення на ізраїльську територію і початку терористичної атаки на країну. 
  • Терористи стверджують, що у тунелях досі перебувають ізраїльські заручники.
  • ЦАХАЛ обмірковує план затоплення тунелів ХАМАС у секторі Гази морською водою. Цей крок допоможе у боротьбі з терористами.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies