Армія Ізраїлю виявила тунелі та лабораторії з виготовлення зброї ХАМАС у Газі

Армія Ізраїлю виявила у таборі біженців Дженін нові тунелі та три лабораторії з виготовлення зброї терористів ХАМАС. Також, ЦАХАЛ затримав ще 10 розшукуваних палестинців, – повідомляє The Times of Israel.
"У таборі біженців Дженін, що на Західному березі річки Йордан, затримали 10 розшукуваних палестинців, знайшли дві шахти тунелів та три лабораторії з виготовлення бомб", – повідомили представники ЦАХАЛу.
Військові Армії оборони зіткнулися з палестинськими бойовиками в цьому районі, відкриваючи вогонь у відповідь по озброєних підозрюваних та тих, хто кидав вибухові пристрої.
Відомо, що під час зіткнень один солдат отримав легкі поранення. Окрім того, ще 16 підозрюваних були затримані в інших районах Західного берега річки Йордан.
Що відомо про тунелі у Газі:
- Терористи ХАМАС вже багато років використовують розгалужену систему підземних ходів. Їхня загальна довжина становить, за різними оцінками, від 400 до 500 кілометрів.
- 7 жовтня терористи використали ці тунелі для проникнення на ізраїльську територію і початку терористичної атаки на країну.
- Терористи стверджують, що у тунелях досі перебувають ізраїльські заручники.
- ЦАХАЛ обмірковує план затоплення тунелів ХАМАС у секторі Гази морською водою. Цей крок допоможе у боротьбі з терористами.