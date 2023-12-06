Армія Ізраїлю виявила тунелі та лабораторії з виготовлення зброї ХАМАС у Газі

Тунелі та три лабораторії виявили у таборі біженців Дженін.

Армія Ізраїлю виявила у таборі біженців Дженін нові тунелі та три лабораторії з виготовлення зброї терористів ХАМАС. Також, ЦАХАЛ затримав ще 10 розшукуваних палестинців, – повідомляє The Times of Israel.

"У таборі біженців Дженін, що на Західному березі річки Йордан, затримали 10 розшукуваних палестинців, знайшли дві шахти тунелів та три лабораторії з виготовлення бомб", – повідомили представники ЦАХАЛу.

Військові Армії оборони зіткнулися з палестинськими бойовиками в цьому районі, відкриваючи вогонь у відповідь по озброєних підозрюваних та тих, хто кидав вибухові пристрої.

Відомо, що під час зіткнень один солдат отримав легкі поранення. Окрім того, ще 16 підозрюваних були затримані в інших районах Західного берега річки Йордан.

Що відомо про тунелі у Газі: