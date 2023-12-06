ООН: 80% мешканців смуги Гази були змушені покинути свої будинки

За оцінкою ООН, 1.87 млн людей, тобто понад 80% мешканці смуги Гази, були змушені покинути свої будинки внаслідок війни між ХАМАС і Ізраїлем. Про це пише The Guardian.
Журналісти також навели мапу пошкоджень, завданих ударами армії Ізраїлю по об'єктах терористів. Найбільше ударів прийшлися по півночі смуги, де пошкоджено від 56 до 69% будівель.
Звіт Guardian та аналіз пошкоджень супутникових даних Copernicus Sentinel-1 Корі Шер з Центру вищих навчальних закладів CUNY та Джамон Ван Ден Гук з Університету штату Орегон. Аналіз не включає пошкодження сільськогосподарських угідь. Дані попередні, але збігаються з початковими порівняннями із супутниковими знімками.
Що відбувається в Газі
- Терористи ХАМАС напали на Ізраїль 7 жовтня, убивши близько 1200 людей і взявши у заручники ще 240. У відповідь на це Ізраїль почав серію авіаударів по об'єктах терористів, під час яких гинули в тому числі цивільні. Також військові здійснювали короткі нічні наземні вторгнення на територію Гази, після чого війська поверталися на ізраїльську територію. Однак 14 жовтня ЦАХАЛ попередив, що розгорне наземну операцію на території сектора Гази і битиме по терористах і з повітря, і з моря, і з суші.
- Населення Гази опинилося заблокованим, оскільки виїзд у дві єдині можливі сторони – до Єгипту чи Ізраїлю – неможливий. Згодом Єгипет дозволив евакуацію іноземців та поранених палестинців через свій пункт пропуску.
- В ООН звинуватили в воєнних злочинах і ХАМАС, і Ізраїль. Верховний комісар із прав людини сказав, що звірства, вчинені палестинськими збройними групами 7 жовтня, були жахливими, жорстокими та шокуючими, вони були воєнними злочинами, як і продовження утримання заручників. Водночас "колективне покарання Ізраїлем палестинських мирних жителів також є воєнним злочином, як і незаконна примусова евакуація мирних жителів". Тюрк закликав обидві сторони погодитися припинити вогонь, щоб забезпечити доставку допомоги до Гази, та звільнити заручників, утримуваних ХАМАСом.
- 22 листопада Ізраїль і ХАМАС за посередництва Катару домовилися про гуманітарне перемир'я: повне припинення бойових дій в обмін на обмін заручниками. Сторони домовилися, що бойовики звільнять 50 жінок і дітей, які утримуються в Секторі Гази. Зі свого боку, Ізраїль звільнить зі своїх в'язниць 150 жінок та палестинців віком до 19 років. Прем'єр Ізраїлю Нетаньягу при цьому сказав, що війна продовжуватиметься доти, доки ХАМАС не буде знищений як організація, але угода, як і раніше, означатиме перше серйозне затишшя в бойових діях від початку конфлікту. Перемир'я мало тривати чотири дні, але зрештою його вдалося продовжити до семи. За цей час з заручників звільнили понад 100 людей в обмін на звільнення палестинців із в'язниць в Ізраїлі. При цьому щонайменше троє заручників в полоні терористів ХАМАС загинули. Близько 130 людей залишаються у заручниках терористів.
- Вранці 30 листопада у Єрусалимі на автобусній зупинці два терористи відкрили вогонь по цивільних.
- 1 грудня Ізраїль і ХАМАС поновили бойові дії, звинувативши в зриві домовленостей один одного.
- 4 грудня Ізраїль сказав, що поширить наземну операцію і на південь Гази. Також ЦАХАЛ збільшив кількість авіаударів по цілях ХАМАС у південній частині смуги.
- 5 грудня Денніс Френсіс, президент Генеральної асамблеї ООН, повторив свій заклик до припинення вогню, заявивши, що він "глибоко стурбований і засмучений відновленням бойових дій". Лінн Гастінгс, гуманітарна координаторка ООН на палестинських територіях, заявила, що в Газі назріває "ще більш пекельний сценарій", за яким гуманітарна допомога просто припиниться. Вона сказала, що "умов, необхідних для доставки допомоги жителям Гази, не існує. У Газі ніде не безпечно, і більше нікуди йти". У понеділок до Гази прибули 100 вантажівок із гуманітарною допомогою, що ниже середньодобового показника в 170 авто під час перемир'я.