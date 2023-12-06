ООН: 80% мешканців смуги Гази були змушені покинути свої будинки

На півночі смуги, за даними журналістів, зруйновано близько 60% будівель.

За оцінкою ООН, 1.87 млн людей, тобто понад 80% мешканці смуги Гази, були змушені покинути свої будинки внаслідок війни між ХАМАС і Ізраїлем. Про це пише The Guardian.

Журналісти також навели мапу пошкоджень, завданих ударами армії Ізраїлю по об'єктах терористів. Найбільше ударів прийшлися по півночі смуги, де пошкоджено від 56 до 69% будівель.

Фото: The Guardian

Звіт Guardian та аналіз пошкоджень супутникових даних Copernicus Sentinel-1 Корі Шер з Центру вищих навчальних закладів CUNY та Джамон Ван Ден Гук з Університету штату Орегон. Аналіз не включає пошкодження сільськогосподарських угідь. Дані попередні, але збігаються з початковими порівняннями із супутниковими знімками.

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