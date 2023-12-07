Байден назвав політичним шантажем блокування розгляду допомоги Україні

Президент США сказав, що ставки занадто високі як для політичних маніпуляцій.

Президент США Джо Байден назвав політичним шантажем блокування республіканцями в Сенаті нової допомоги Україні.

У пості в X він написав, що ставки надто високі, а наслідки будуть надто значними як для політичного "балансування на межі". Йдеться про законопроєкт на понад 105 млрд (запит на які адміністрація Байдена зробила ще в жовтні) щодо виділення безпекової допомоги не лише Україні, а і Ізраїлю, а також на внутрішні американські питання фінансування кордону.

"Республіканці в Конгресі погрожують припинити підтримку України, якщо вони не зможуть примусити до своєї крайньої партійної прикордонної політики. Це політичний шантаж, чистий і простий", – сказав він.

Учора цей законопроєкт не зміг набрати необхідних для розгляду 60 голосів. 45 сенаторів проголосували “за”, а 48 “проти”(загалом у США 100 сенаторів).

Проти законопроєкту проголосували республіканці і Берні Сандерс, який зазвичай голосує з демократами, але висловив занепокоєння щодо фінансування “поточної нелюдської військової стратегії” Ізраїлю проти палестинців.

Про яку допомоги йдеться і які ще є варіанти