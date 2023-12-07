13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
У Києві відкрили пам'ятник Герою України Олександру Мацієвському
У Києві відкрили пам'ятник Герою України Олександру Мацієвському
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У Миколаївському соборі на Тернопільщині відбулася служба ПЦУ українською мовою – уперше за 191 рік
У Миколаївському соборі на Тернопільщині відбулася служба ПЦУ українською мовою – уперше за 191 рік
Зеленський скасував онлайн-брифінг для сенаторів США
Зеленський скасував онлайн-брифінг для сенаторів США
Джерела LB.ua: У Підмосков'ї СБУ ліквідувала зрадника Киву (доповнено)
Джерела LB.ua: У Підмосков'ї СБУ ліквідувала зрадника Киву (доповнено)
Міліціонер, борець з наркотиками, кандидат у президенти, нардеп, зрадник, засуджений. Як жив і помер Ілля Кива
Міліціонер, борець з наркотиками, кандидат у президенти, нардеп, зрадник, засуджений. Як жив і помер Ілля Кива
У Сенаті США запропонували новий законопроєкт фінансування для України та Ізраїлю
У Сенаті США запропонували новий законопроєкт фінансування для України та Ізраїлю
ГоловнаСвіт

Байден назвав політичним шантажем блокування розгляду допомоги Україні

Президент США сказав, що ставки занадто високі як для політичних маніпуляцій. 

Байден назвав політичним шантажем блокування розгляду допомоги Україні
Байден на пресконференції
Фото: Joe Biden у X

Президент США Джо Байден назвав політичним шантажем блокування республіканцями в Сенаті нової допомоги Україні.

У пості в X він написав, що ставки надто високі, а наслідки будуть надто значними як для політичного "балансування на межі". Йдеться про законопроєкт на понад 105 млрд (запит на які адміністрація Байдена зробила ще в жовтні) щодо виділення безпекової допомоги не лише Україні, а і Ізраїлю, а також на внутрішні американські питання фінансування кордону.

"Республіканці в Конгресі погрожують припинити підтримку України, якщо вони не зможуть примусити до своєї крайньої партійної прикордонної політики. Це політичний шантаж, чистий і простий", – сказав він.

Учора цей законопроєкт не зміг набрати необхідних для розгляду 60 голосів. 45 сенаторів проголосували “за”, а 48 “проти”(загалом у США 100 сенаторів).

Проти законопроєкту проголосували республіканці і Берні Сандерс, який зазвичай голосує з демократами, але висловив занепокоєння щодо фінансування “поточної нелюдської військової стратегії” Ізраїлю проти палестинців.

Про яку допомоги йдеться і які ще є варіанти

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies