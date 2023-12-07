Байден назвав політичним шантажем блокування розгляду допомоги Україні

Президент США Джо Байден назвав політичним шантажем блокування республіканцями в Сенаті нової допомоги Україні.
У пості в X він написав, що ставки надто високі, а наслідки будуть надто значними як для політичного "балансування на межі". Йдеться про законопроєкт на понад 105 млрд (запит на які адміністрація Байдена зробила ще в жовтні) щодо виділення безпекової допомоги не лише Україні, а і Ізраїлю, а також на внутрішні американські питання фінансування кордону.
"Республіканці в Конгресі погрожують припинити підтримку України, якщо вони не зможуть примусити до своєї крайньої партійної прикордонної політики. Це політичний шантаж, чистий і простий", – сказав він.
Учора цей законопроєкт не зміг набрати необхідних для розгляду 60 голосів. 45 сенаторів проголосували “за”, а 48 “проти”(загалом у США 100 сенаторів).
Проти законопроєкту проголосували республіканці і Берні Сандерс, який зазвичай голосує з демократами, але висловив занепокоєння щодо фінансування “поточної нелюдської військової стратегії” Ізраїлю проти палестинців.
Про яку допомоги йдеться і які ще є варіанти
- 20 жовтня адміністрація президента США Джо Байдена подала до Конгресу запит на виділення майже $106 млрд, з яких близько 61,1 млрд призначені для військової підтримки України. Пакет також включає допомогу Ізраїлю (14,3 млрд), фінансування Тайваню та кошти на американський кордон.
- Однак досі Конгрес за це фінансування не проголосував. Деякі республіканці скептично поставилися до ідеї дати Україні нову допомогу, а деякі воліли б допомагати лише гуманітарно, писала в жовтні газета Wall Street Journal.
- 4 грудня Білий дім попередив Конгрес, що у нього закінчуються гроші для допомоги Україні. Директорка з питань бюджету Білого дому Шаланда Янг оприлюднила це попередження у листі до спікера Палати представників Майка Джонсона та інших лідерів Конгресу. У листі вона сказала, що без дій Конгресу до кінця року ресурси, щоб закупити більше зброї та обладнання для України, буде вичерпано.
- 6 грудня демократи в Сенаті США представили новий законопроєкт, що включає допомогу Україні та Ізраїлю. Йдеться про пакет заходів на $111 мільярдів, з яких 15 млрд призначені Україні, а 10,6 – Ізраїлю. Однак є ризик, що документ не зможуть ухвалити через відсутність узгодженої позиції щодо південного кордону.
- Пані посол Оксана Маркарова повідомила, що Україна також проситиме про продовження акту про ленд-ліз – допоміжного інструменту на випадок вичерпання грантових програм, за якими українці досі отримували зброю від США. Навіщо це потрібно і чому ми не використовували його досі – читайте в поясненні LB.ua.
- Докладно про те, що відбувається з американською допомогою, читайте в тексті редактора рубрики "Світ".
- Учора США виділили Україні новий пакет допомоги на 175 млн доларів, який може стати одним із останніх, якщо Конгрес не виділить нове фінансування.