Найважча частина зими для України попереду. Необхідно посилювати ППО, - ГУР

Найважча частина зими попереду, тому Україні потрібно більше підтримки для боротьби проти російських ударів.

Про це в ефірі телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, передає Укрінформ.

"Росія зберігає певні можливості з виробництва різних видів озброєння. Це серйозний виклик для українських сил безпеки і оборони і для проукраїнської коаліції. Нам потрібно більше підтримки. Найважча частина зими попереду. Це означає необхідність посилення для України систем ППО", - наголосив Юсов

Він зауважив, що у Росії також залишається велика кількість старого радянського озброєння, у тому числі бронетехніки, але, за його словами, не все з цього швидко підлягає розконсервації, відновленню і модернізації.

Представник ГУР зазначив, що Росія може відновлювати кількість озброєння і робить це, але не в тих обсягах, у яких би хотіла. На сьогодні у ворога запаси ракетних озброєнь значно менші, ніж торік і на початку повномасштабного вторгнення, але вони є.

Юсов також поінформував, що загроза для української цивільної, енергетичної інфраструктури зберігається, у тому числі ворог застосовує комбіновані удари - коли одночасно використовуються і ракетні удари, і безпілотники.

Нагадаємо, що міністр оборони Рустем Умєров раніше заявляв, що взимку Росія зосередиться на нанесенні ударів по енергетичній інфраструктурі, однак Україна буде відповідати. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат також наголошував, що ця зима буде рекордною за кількістю використань "Шахедів" ворогом. При цьому лише за вересень Росія застосувала проти України понад 500 безпілотників.

Чому Росія активізує удари по Україні взимку

Минулого року Росія постійно завдавала ударів по енергооб'єктах України. Це призвело до відключень електрики та блекаутів. У Кремлі постійно погрожують робити це і надалі, аби залишити українців без тепла та світла.

Цього року

росіяни вперше за шість місяців атакували енергетичну інфраструктуру України в вересні, що призвело до частково знеструмлення в пʼяти областях.

За даними розвідки, ворог накопичує ракети, аби завдавати ударів, та використовує дрони, щоб перенавантажити ППО. Так, в листопаді стало відомо, що росіяни накопичили вже понад 800 ракет для енергетичного терору України. За даними ГУР, окупанти виробляють приблизно 100 ракет щомісяця.