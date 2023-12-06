Під час ліквідації пожежі на Сумщині вогнеборці двічі потрапляли під повторний обстріл

Під час ліквідації пожежі у Сумській області, яку спричинив російський удар, співробітники ДСНС двічі потрапляли під повторний обстріл.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Пожежа виникла в житловому секторі через російський обстріл в одному із населених пунктів Шосткинського району.

Під час гасіння пожежі співробітники ДСНС змушені були двічі терміново покидати місце події, оскільки починались повторні обстріли російських окупантів.

Попри обстріли осередки горіння вдалось ліквідувати та врятувати оселі мирних громадян.