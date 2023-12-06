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Під час ліквідації пожежі на Сумщині вогнеборці двічі потрапляли під повторний обстріл

Попри обстріли, пожежу вдалось ліквідувати.

Під час ліквідації пожежі на Сумщині вогнеборці двічі потрапляли під повторний обстріл
Фото: Пресслужба ДСНС

Під час ліквідації пожежі у Сумській області, яку спричинив російський удар, співробітники ДСНС двічі потрапляли під повторний обстріл.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Пожежа виникла в житловому секторі через російський обстріл в одному із населених пунктів Шосткинського району.

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Під час гасіння пожежі співробітники ДСНС змушені були двічі терміново покидати місце події, оскільки починались повторні обстріли російських окупантів.

Попри обстріли осередки горіння вдалось ліквідувати та врятувати оселі мирних громадян.

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