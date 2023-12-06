На Авдіївському напрямку українські оборонці відбили за добу майже 30 атак окупантів, - Генштаб

Всього на фронті відбулись 83 боєзіткнення.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 29 атак росіян у районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного, Тоненького, Первомайського Донецької області, де ворог за підтримки авіації безуспішно намагався прорвати оборону українських військ.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загалом упродовж доби відбулись 83 бойових зіткнення.

Ворог завдав два ракетні та 71 авіаційний удар, здійснив 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Натомість авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один - по пункту управління та три - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили по 1 вертольоту, 1 зенітно-ракетному комплексу, а також три район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та два артилерійські засоби противника.

Ситуація на фронті станом на 18.00 6 грудня така:

на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін;

та напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін; на Сіверському та Слобожанському противник завдав авіаційного удару в районі Красний Хутір Чернігівської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 40 населених пунктів, серед них Плохів, Михальчина Слобода Чернігівської області; Чуйківка, Прогрес, Баранівка Сумської області; Землянки, Кругле, Охрімівка, Бочкове Харківської області;

та противник завдав авіаційного удару в районі Красний Хутір Чернігівської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 40 населених пунктів, серед них Плохів, Михальчина Слобода Чернігівської області; Чуйківка, Прогрес, Баранівка Сумської області; Землянки, Кругле, Охрімівка, Бочкове Харківської області; на Куп’янському українські захисники відбили 6 атак ворога в районі Синьківки Харківської області. Противник завдав авіаційних ударів в районах Синьківки, Іванівки, Піщаного Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Фиголівка, Іванівка, Кислівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове Харківської області;

українські захисники відбили 6 атак ворога в районі Синьківки Харківської області. Противник завдав авіаційних ударів в районах Синьківки, Іванівки, Піщаного Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Фиголівка, Іванівка, Кислівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове Харківської області; на Лиманському Сили оборони відбили 6 атак ворога, який за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів в районах Тернів, Веселого, Роздолівки, Донецької області. Крім того, противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Спірного Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед них Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Торське, Діброва Донецької області;

Сили оборони відбили 6 атак ворога, який за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів в районах Тернів, Веселого, Роздолівки, Донецької області. Крім того, противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Спірного Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед них Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Торське, Діброва Донецької області; на Бахмутському Сили оборони відбили 10 атак противника в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах Іванівського, Кліщіївки та Ступочок Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 15 населених пунктів, зокрема Міньківка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Озарянівка Донецької області;

Сили оборони відбили 10 атак противника в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах Іванівського, Кліщіївки та Ступочок Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 15 населених пунктів, зокрема Міньківка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Озарянівка Донецької області; на Авдіївському росіяни завдали авіаційного удару в районі Олександропіль Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Новокалинове, Бердичі, Авдіївка, Тоненьке, Нетайлове, Невельське Донецької області;

росіяни завдали авіаційного удару в районі Олександропіль Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Новокалинове, Бердичі, Авдіївка, Тоненьке, Нетайлове, Невельське Донецької області; на Мар’їнському Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де противник, за підтримки авіації, здійснив 13 атак на позиції наших захисників. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились такі населені пункти Донецької області, як Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Побєда, Парасковіївка, Катеринівка;

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де противник, за підтримки авіації, здійснив 13 атак на позиції наших захисників. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились такі населені пункти Донецької області, як Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Побєда, Парасковіївка, Катеринівка; на Шахтарському наші захисники відбили атаку ворога в районі Новодонецького Донецької області. Окупанти завдали авіаційного удару в районах населених пунктів Урожайне, Старомайорське, Рівнопіль Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, зокрема Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне Донецької області;

наші захисники відбили атаку ворога в районі Новодонецького Донецької області. Окупанти завдали авіаційного удару в районах населених пунктів Урожайне, Старомайорське, Рівнопіль Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, зокрема Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне Донецької області; на Запорізькому Сили оборони відбили 5 атак противника, в районах західніше Вербового та Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Чарівне, Новоданилівка, Малі Щербаки, Степове, Кам’янське, Плавні Запорізької області;

Сили оборони відбили 5 атак противника, в районах західніше Вербового та Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Чарівне, Новоданилівка, Малі Щербаки, Степове, Кам’янське, Плавні Запорізької області; на Херсонському противник завдав авіаційних ударів в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Артилерійських обстрілів противника зазнали місто Херсон та Велетенське Миколаївської області.

Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику.