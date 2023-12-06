Росіяни пошкодили об'єкт інфраструктури у Нікополі

Впродовж середи російські окупанти за допомогою безпілотників та артилерії завдали ударів по Нікополю Дніпропетровської області. Внаслідок вучання пошкоджень зазнав один із об'єктів інфраструктури.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Двічі за день агресор бив по Нікополю. Застосував дрон-камікадзе та артилерію. Пошкоджений об’єкт інфраструктури. Без загиблих та постраждалих", – йдеться у повідомленні.

Обстріли Нікополя:

20 листопада росіяни завдали ударів по Нікополю з важкої артилерії. Внаслідок обстрілів загинула жінка.

Через тиждень внаслідок російського обстрілу Нікопольщини були пошкоджені будівлі храму, ліцею та спортклубу.