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Росіяни пошкодили об'єкт інфраструктури у Нікополі

Ворог застосував артилерію та безпілотники.

Росіяни пошкодили об'єкт інфраструктури у Нікополі
Фото: Микола Лукашук

Впродовж середи російські окупанти за допомогою безпілотників та артилерії завдали ударів по Нікополю Дніпропетровської області. Внаслідок вучання пошкоджень зазнав один із об'єктів інфраструктури. 

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Двічі за день агресор бив по Нікополю. Застосував дрон-камікадзе та артилерію. Пошкоджений об’єкт інфраструктури. Без загиблих та постраждалих", – йдеться у повідомленні.

Обстріли Нікополя:

  • Нещодавно ворог знову атакував Нікополь. Внаслідок атак зруйнована нікопольська гімназія, пошкоджені лінії електропередач та житлові будинки.
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