Єрмак: В Україну повернули ще вісьмох дітей

Серед них - четверо дівчаток і четверо хлопців віком від 8 до 18 років.

6 грудня в Україну повернули додому іще вісьмох дітей.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Серед них - четверо дівчаток і четверо хлопців віком від 8 до 18 років.

"Ефективна взаємодія команди Офісу та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця у рамках плану дій Президента України Bring Kids Back UA. Вдячні Державі Катар та ЮНІСЕФ за залученість до процесу повернення депортованих дітей і тих, які опинилися на ТОТ", - додав Єрмак.

Скільки українських дітей викрала Росія

Незаконне переміщення та депортацію наших дітей росіяни практикують з 2014 року. Це одна з п’яти головних ознак геноциду, тому в Офісі Генпрокурора України працюють, аби довести цю складову злочину.

Після 24 лютого 2022 року вивезення з подальшим швидким "усиновленням" або переданням під опіку до російських родин набрало обертів. Лише офіційно на кінець лютого 2023-го окупанти незаконно депортували понад 16 тисяч дітей. Реальна кількість набагато більша, однак установити точні цифри зараз неможливо. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Наші діти: убивства, зґвалтування, примусова депортація і незаконне всиновлення. Що роблять окупанти з маленькими українцям".

У березні Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини. Їх обвинувачують у незаконній депортації дітей та незаконному переміщенні їх із окупованих територій України на територію РФ.

Які держави допомагають повертати маленьких українців