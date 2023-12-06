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Єрмак: В Україну повернули ще вісьмох дітей

Серед них - четверо дівчаток і четверо хлопців віком від 8 до 18 років.

Єрмак: В Україну повернули ще вісьмох дітей
Фото: Telegram/Андрій Єрмак

6 грудня в Україну повернули додому іще вісьмох дітей. 

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Серед них - четверо дівчаток і четверо хлопців віком від 8 до 18 років.

"Ефективна взаємодія команди Офісу та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця у рамках плану дій Президента України Bring Kids Back UA. Вдячні Державі Катар та ЮНІСЕФ за залученість до процесу повернення депортованих дітей і тих, які опинилися на ТОТ", - додав Єрмак.

Скільки українських дітей викрала Росія

  • Незаконне переміщення та депортацію наших дітей росіяни практикують з 2014 року. Це одна з п’яти головних ознак геноциду, тому в Офісі Генпрокурора України працюють, аби довести цю складову злочину.
  • Після 24 лютого 2022 року вивезення з подальшим швидким "усиновленням" або переданням під опіку до російських родин набрало обертів. Лише офіційно на кінець лютого 2023-го окупанти незаконно депортували понад 16 тисяч дітей. Реальна кількість набагато більша, однак установити точні цифри зараз неможливо. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Наші діти: убивства, зґвалтування, примусова депортація і незаконне всиновлення. Що роблять окупанти з маленькими українцям".
  • У березні Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини. Їх обвинувачують у незаконній депортації дітей та незаконному переміщенні їх із окупованих територій України на територію РФ.

Які держави допомагають повертати маленьких українців

  • Активну участь у цьому процесі бере Катар. За його посередництва уже вдалося повернути чимало дітей. Днями повернули шістьох.
  • Канада спільно з Україною готова очолити коаліцію країн, які сприятимуть поверненню українських дітей.
  • Минулого місяця з цього приводу керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з державним секретарем Святого Престолу кардиналом П’єтро Пароліном.
  • Бюро ПАРЄ схвалило склад спеціального комітету, що вивчатиме порушення окупантами прав українських дітей. Також комітет працюватиме над проблемою викрадення дітей Росією.
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