У США залишилося майже $6 млрд на військову допомогу Україні, - речник Пентагону

У Сполучених Штатів Америки залишилося майже 6 мільярдів доларів на військову допомогу Україну.
Таку цифру озвучив на брифінгу речник американського Міністерства оборони Пет Райдер, йдеться на сайті Пентагону.
"Так, зараз є приблизно 4,8 мільярда доларів США у вигляді відновлених президентських повноважень на скорочення штату, а також 1,1 мільярда доларів США в існуючих ресурсах, доступних для поповнення запасів США", - сказав Райдер.
Він підкреслив, що "без фінансування ми не зможемо надати Україні критично важливу допомогу в галузі безпеки, якої вона потребує для захисту своїх міст, свого народу, своєї критично важливої інфраструктури, і ми можемо досягти точки, коли ми не зможемо підтримувати нинішній рівень допомоги Україні у сфері безпеки".
Райдер наголосив, що Пентагон продовжить закликати Конгрес ухвалити необхідне фінансування.
Про яку допомогу йдеться
- 20 жовтня адміністрація президента США Джо Байдена подала до Конгресу запит на виділення $106 млрд, з яких близько 61,1 млрд призначені для військової підтримки України. Пакет також включає допомогу Ізраїлю (14,3 млрд), фінансування Тайваню та кошти на американський кордон. Допомога Україні призначена для поставок додаткових озброєнь і техніки для того, щоби посилити можливості ЗСУ на полі бою, а також захистити міста від ракетних ударів Росії. Очікувалося, що це додаткове фінансування зброї для України зменшить навантаження на запаси Пентагону.
- Однак досі Конгрес за це фінансування не проголосував. Деякі республіканці скептично поставилися до ідеї дати Україні нову допомогу, а деякі воліли б допомагати лише гуманітарно, писала в жовтні газета Wall Street Journal.
- Суперечки щодо того, кому допомога "потрібніша": Україні чи Ізраїлю або ж обом одразу, загроза шатдауну і заміна спікера Палати представників затягнули час і в листопаді за пропоноване фінансування так і не проголосували.
- 4 грудня Білий дім попередив Конгрес, що у нього закінчуються гроші для допомоги Україні. Директорка з питань бюджету Білого дому Шаланда Янг оприлюднила це попередження у листі до спікера Палати представників Майка Джонсона та інших лідерів Конгресу. У листі вона сказала, що без дій Конгресу до кінця року ресурси, щоб закупити більше зброї та обладнання для України, буде вичерпано.
- Нині глава Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що зустрівся зі Спікером Палати представників Конгресу США Майком Джонсоном. Обговорювали шлях реформування України та підтримку Конгресу США.