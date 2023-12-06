У США залишилося майже $6 млрд на військову допомогу Україні, - речник Пентагону

У Сполучених Штатів Америки залишилося майже 6 мільярдів доларів на військову допомогу Україну.

Таку цифру озвучив на брифінгу речник американського Міністерства оборони Пет Райдер, йдеться на сайті Пентагону.

"Так, зараз є приблизно 4,8 мільярда доларів США у вигляді відновлених президентських повноважень на скорочення штату, а також 1,1 мільярда доларів США в існуючих ресурсах, доступних для поповнення запасів США", - сказав Райдер.

Він підкреслив, що "без фінансування ми не зможемо надати Україні критично важливу допомогу в галузі безпеки, якої вона потребує для захисту своїх міст, свого народу, своєї критично важливої інфраструктури, і ми можемо досягти точки, коли ми не зможемо підтримувати нинішній рівень допомоги Україні у сфері безпеки".

Райдер наголосив, що Пентагон продовжить закликати Конгрес ухвалити необхідне фінансування.

Про яку допомогу йдеться