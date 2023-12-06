Міста України: захід — промисловий, а схід — без інвестицій?
Міста України: захід — промисловий, а схід — без інвестицій?
PISA-2022. Найнижчі результати українські учні показали в читанні, найвищі — в природничо-наукових дисциплінах
PISA-2022. Найнижчі результати українські учні показали в читанні, найвищі — в природничо-наукових дисциплінах
Ще одна бавовна в Криму: СБУ й ГУР МО уразили Морський нафтовий термінал у Феодосії
Ще одна бавовна в Криму: СБУ й ГУР МО уразили Морський нафтовий термінал у Феодосії
Росія о 4 ранку атакувала об'єкт інфраструктури у Львівській області
Росія о 4 ранку атакувала об'єкт інфраструктури у Львівській області
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
Зеленський скасував онлайн-брифінг для сенаторів США
Зеленський скасував онлайн-брифінг для сенаторів США
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
Відстрочка від призову і повістки електронною поштою: Веніславський про нові законопроєкти, які розглядатиме Рада
Відстрочка від призову і повістки електронною поштою: Веніславський про нові законопроєкти, які розглядатиме Рада
Зеленський звернеться до Сенату США щодо допомоги Україні: щоб "почути прямо, що саме поставлено на карту"
Зеленський звернеться до Сенату США щодо допомоги Україні: щоб "почути прямо, що саме поставлено на карту"
ГоловнаСвіт

У США залишилося майже $6 млрд на військову допомогу Україні, - речник Пентагону

Райдер наголосив, що Пентагон продовжить закликати Конгрес ухвалити необхідне фінансування.

У США залишилося майже $6 млрд на військову допомогу Україні, - речник Пентагону
Пет Райдер
Фото: Скріншот з відео

У Сполучених Штатів Америки залишилося майже 6 мільярдів доларів на військову допомогу Україну.

Таку цифру озвучив на брифінгу речник американського Міністерства оборони Пет Райдер, йдеться на сайті Пентагону.

"Так, зараз є приблизно 4,8 мільярда доларів США у вигляді відновлених президентських повноважень на скорочення штату, а також 1,1 мільярда доларів США в існуючих ресурсах, доступних для поповнення запасів США", - сказав Райдер.

Він підкреслив, що "без фінансування ми не зможемо надати Україні критично важливу допомогу в галузі безпеки, якої вона потребує для захисту своїх міст, свого народу, своєї критично важливої інфраструктури, і ми можемо досягти точки, коли ми не зможемо підтримувати нинішній рівень допомоги Україні у сфері безпеки".

Райдер наголосив, що Пентагон продовжить закликати Конгрес ухвалити необхідне фінансування.

Про яку допомогу йдеться

  • 20 жовтня адміністрація президента США Джо Байдена подала до Конгресу запит на виділення $106 млрд, з яких близько 61,1 млрд призначені для військової підтримки України. Пакет також включає допомогу Ізраїлю (14,3 млрд), фінансування Тайваню та кошти на американський кордон. Допомога Україні призначена для поставок додаткових озброєнь і техніки для того, щоби посилити можливості ЗСУ на полі бою, а також захистити міста від ракетних ударів Росії. Очікувалося, що це додаткове фінансування зброї для України зменшить навантаження на запаси Пентагону.
  • Однак досі Конгрес за це фінансування не проголосував. Деякі республіканці скептично поставилися до ідеї дати Україні нову допомогу, а деякі воліли б допомагати лише гуманітарно, писала в жовтні газета Wall Street Journal
  • Суперечки щодо того, кому допомога "потрібніша": Україні чи Ізраїлю або ж обом одразу, загроза шатдауну і заміна спікера Палати представників затягнули час і в листопаді за пропоноване фінансування так і не проголосували. 
  • 4 грудня Білий дім попередив Конгрес, що у нього закінчуються гроші для допомоги Україні. Директорка з питань бюджету Білого дому Шаланда Янг оприлюднила це попередження у листі до спікера Палати представників Майка Джонсона та інших лідерів Конгресу. У листі вона сказала, що без дій Конгресу до кінця року ресурси, щоб закупити більше зброї та обладнання для України, буде вичерпано.
  • Нині глава Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що зустрівся зі Спікером Палати представників Конгресу США Майком Джонсоном. Обговорювали шлях реформування України та підтримку Конгресу США.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies