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У Британії звинуватили Росію у кібератаках на високопоставлених політиків

Кібергрупа, підпорядкована ФСБ, збирала та "зливала" інформацію ще із 2015 року.

У Британії звинуватили Росію у кібератаках на високопоставлених політиків
Фото: Держспецзв’язку

Приватні розмови високопоставлених політиків і державних службовців прослуховувало ФСБ під час "тривалих" спроб втручання в політику Великобританії. Про таке заявив заступник міністра закордонних справ Лео Дочерті, передає The Telegraf.

Кібергрупа Star Blizzard, "майже напевно" підпорядкована кіберпідрозділу ФСБ, "вибірково зливала та розширювала інформацію" з 2015 року, повідомив політик. 

Також, як сказав Дочерті, росіяни займались фішингом і збирали інформацію від значної кількості парламентаріїв із кількох політичних партій.

Російського посла викликали до МЗС Великобританії для пояснень.

Росія активно намагається втручатися у кібербезпеку Великої Британії:

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