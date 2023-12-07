У Британії звинуватили Росію у кібератаках на високопоставлених політиків

Приватні розмови високопоставлених політиків і державних службовців прослуховувало ФСБ під час "тривалих" спроб втручання в політику Великобританії. Про таке заявив заступник міністра закордонних справ Лео Дочерті, передає The Telegraf.
Кібергрупа Star Blizzard, "майже напевно" підпорядкована кіберпідрозділу ФСБ, "вибірково зливала та розширювала інформацію" з 2015 року, повідомив політик.
Також, як сказав Дочерті, росіяни займались фішингом і збирали інформацію від значної кількості парламентаріїв із кількох політичних партій.
Російського посла викликали до МЗС Великобританії для пояснень.
Росія активно намагається втручатися у кібербезпеку Великої Британії:
- Нещодавно оприлюднили інформацію про те, що пов'язані з Росією та Китаєм хакери зламали системи найбільшого ядерного об’єкта Великої Британії.
- На початку 2023 року королівську пошту Великобританії атакував вірус-вимагач, який пов’язують з російськими хакерами.
- Два роки тому хакери два роки тому зламали виборчу комісію Великої Британії.