Хакери два роки тому зламали виборчу комісію Великої Британії

Хакери зламали виборчу комісію Великої Британії, отримавши доступ до внутрішньої електронної пошти та копій даних виборців.

Про це пише Reuters.

Хто саме стоїть за кібератакою не сказали, але інцидент показав, що британські демократичні інститути Британії залишаються мішенню для хакерів.

Зазначимо, більшість даних виборців за період з 2014 по 2022 роки, а також імена виборців за кордоном, вже були у відкритому доступі. Хакери вперше отримали доступ до систем виборчої комісії в серпні 2021 року, а інцидент було виявлено в жовтні 2022 року.

Безпека виборів стала ключовою проблемою в багатьох країнах відтоді, як американські посадовці виявили, що Росія втрутилася в президентські вибори 2016 року для посилення кампанії Дональда Трампа в Білому домі.

У 2020 році британський парламентський комітет заявив, що Росія втрутилася в референдум про незалежність Шотландії у 2014 році й референдум щодо Brexit.

“Ми знаємо, які системи були доступні для ворожих гравців, але не можемо остаточно знати, до яких файлів можна було отримати доступ, а до яких – ні”, − зазначив голова виборчої комісії Шон Макнеллі.

Нагадаємо, елітна група північнокорейських хакерів таємно зламувала комп'ютерні мережі великого російського розробника ракет “НВО машинобудування” протягом щонайменше п'яти місяців минулого року. Хакери проникли до ІТ-середовища компанії, що дало їм можливість читати електронну пошту, перемикатися між мережами та отримувати дані.