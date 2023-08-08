Міністр закордонних справ Китаю після саміту в Саудівській Аравії заявив Лаврову про "неупередженість" у питанні війни в Україні

Водночас він зазначив, що КНР і РФ є "справжніми та надійними друзями та партнерами", а війну традиційно для Пекіна назвав "кризою".

Топдипломат Китаю, міністр закордонних справ Ван І заявив голові російського МЗС Сергію Лаврову про неупередженість Пекіна в питанні війни в Україні. Він сказав це в телефонній розмові, що відбулася через день після саміту в Саудівській Аравії, в якому КНР брала участь, пише CNN.

Під час розмови в понеділок Ван І наголосив перед Лавровим, що Китай і РФ є "справжніми та надійними хорошими друзями та партнерами". Розвʼязану Росією війну в Україні китайський дипломат назвав "українською кризою".

"Щодо української кризи Китай відстоюватиме незалежну та неупереджену позицію, висловлюватиме об’єктивний і раціональний голос, активно сприятиме мирним переговорам і намагатиметься шукати політичне вирішення будь-якої міжнародної багатосторонньої події", – сказав, згідно з викладом на сайті МЗС Китаю, Ван І.

Дзвінок відбувся після дводенних переговорів, організованих Саудівською Аравією, де близько 40 країн, включно з ключовими союзниками України – Сполученими Штатами, Великою Британією та Німеччиною, а також Індією та низкою країн Близького Сходу, зустрілися, щоб обговорити мирні ініціативи.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба участь Китаю в саміті щодо миру в Саудівській Аравії назвав історичною перемогою. Міністр зазначив, що цього вдалося домогтися завдяки підтримці керівництва Саудівської Аравії, наслідного принца Салмана, з яким має гарні відносини Президент Зеленський.

Росію, яка розвʼязала війну, на саміт не запрошували.