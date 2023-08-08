Зеленський нагадав про російську окупацію території Грузії в річницю п’ятиденної війни

Президент Володимир Зеленський прокоментував річницю агресії Росії проти Грузії 2008 року.

У вечірньому зверненні 7 серпня він згадав, що цього дня виповнилося 15 років від "п’ятиденної війни".

"Російська окупація залишається – ця рана на тілі Грузинської держави залишається. Багато слів уже сказано про те, що якби світ був рішучий тоді, у 2008-му році, то багато що було б інакше. Вже тоді Росія повинна була зрозуміти, що за агресію найбільше платить агресор. Точно повинна зрозуміти це зараз", - сказав Зеленський.

Він висловив переконання, що перемога України у війні зупинить поширення російської агресії і убезпечить інші народи "від того, що переживаємо ми – і Україна, і Грузія, і Молдова".

"Наша перемога поверне нормальність усім – прибере російську окупацію. Українці солідарні з народом Грузії, і я дякую всім громадянам Грузії, які разом із нами захищають свободу! А особливо тим, хто б’ється у складі сил оборони та безпеки України!" – додав президент.

Нагадаємо, в серпні 2008 року почалася війна між Росією і Грузією. П’ятиденна війна забрала сотні життів і позбавила домівок тисячі людей. ЇЇ назвали першою європейською війною 21-го століття.

Після війни Росія визнала "незалежність" сепаратистських регіонів Грузії Абхазії і Південної Осетії. В обох регіонах є російські війська та бази. Крім Росії, рішення про незалежність визнали також Нікарагуа, Венесуела і Науру. Тбілісі та країни Заходу вважають ці території окупованими регіонами Грузії.