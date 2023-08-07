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​Зеленський про удар РФ по Покровську: Росія намагається залишити від Донбасу тільки розбите й обпалене каміння

Триває порятунок людей.

​Зеленський про удар РФ по Покровську: Росія намагається залишити від Донбасу тільки розбите й обпалене каміння
Покровськ
Фото: Донецька ОДА

Президент Володимир Зеленський прокоментував ракетний удар росіян по місту Покровськ на Донеччині. Про це він написав у Telegram і опублікував відповідне відео.

"Місто Покровськ, Донецька область. Донбас, від якого Росія намагається залишити тільки розбите й обпалене каміння. Два ракетні удари. Влучання по звичайному житловому будинку. На жаль, є жертви", - написав він.

Президент зазначив, що зараз на місці працюють рятувальники та всі необхідні служби. Триває порятунок людей.

"Мусимо зупинити російський терор. Кожен, хто бʼється за свободу України, рятує життя людей. Кожен у світі, хто допомагає Україні, разом із нами переможе терористів. Росія відповідатиме за все, що накоїла в цій страшній війні", - додав Зеленський.

Нагадаємо,

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