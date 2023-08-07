У ГУР не виключають нових ударів Росії по Києву: "До цього маємо бути готові"

Росіяни можуть продовжувати здійснювати терористичні атаки на українські території, і до цього необхідно бути готовими.

Про це у телемарафоні "Єдині новини" заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, передає Укрінформ.

Відповідаючи на запитання, наскільки зараз РФ дійсно готова до потужних ударів, наприклад, по столиці, зокрема, по урядовому кварталу, він сказав, що необхідно бути до цього готовими.

"РФ – держава терорист. І російські терористи можуть продовжувати такі терористичні атаки, і ми до цього маємо бути готові", - сказав Юсов.

На його думку, з боку РФ практика завдавати ракетних ударів і здійснювати теракти щодо українських міст, мирної цивільної інфраструктури – як енергетичної, так і щодо житлових та соціальних об’єктів – спостерігалася вже багато разів, і думати, що не може бути здійснено подібних спроб у майбутньому, "було б наївно".

"Україна розуміє, з ким має справу, і ми працюємо над посиленням систем і протиповітряної, і протиракетної оборони. Звичайно такі загрози існують, і це розуміє не лише Україна, але і наші партнери, з якими постійно проговорюється питання необхідності посилення захисту українського неба", - наголосив Юсов.

Щодо настроїв людей, які перебувають у тимчасово захопленому Криму, представник ГУР розповів: "Новини, пов’язані з новими діями українських Сил безпеки і оборони і з перерізанням чергових логістичних шляхів для постачання озброєння окупантами, власне, українці у Криму і мирне населення точно сприймають з позитивом".

Говорячи про керівництво окупаційних адміністрацій, Юсов закцентував увагу на відчутті приреченості і зазначив, що вони бачать, що їхні можливості і безкарність зникають із кожним днем, і що все більш точною і масовою стає "бавовна".

"Усе, що пов’язано з рашистською армією, з оборонкою, з логістикою, все, що допомагає вбивати українців – як мирних, так і наших захисників, – то, відповідно буде продовжуватися така робота, назвемо її демілітаризацією", - запевнив представник ГУР.

Він заявив, що "жест доброї волі" – це один із тих сценаріїв, які окупанти розглядають на різних напрямках.

"І ми бачили, що вони вже вміють і практикувалися у виконанні цього маневру. Звичайно, якщо б у багатьох із них, особливо це стосується рядового складу, була можливість покинути окуповані території і особливо лінію фронту, вони б це зробили. Але диктатор і диктаторський авторитарний режим не питає у них їхньої думки і продовжує відправляти на забій. І рашисти продовжують нести значні втрати на всіх напрямках", - зазначив Юсов.

Нагадаємо, що в липні росіяни спрямували на Київ 16 "Шахедів".

У травні росіяни били по Києву ледь не щодня

. Того місяця сили ППО знищили в небі над Києвом сім ворожих “Кинджалів”, 13 “Іскандерів” та 65 крилатих ракет та близько 169 безпілотників.