На Одещині планують відкрити пляжі

Одеська ОВА видала розпорядження до 10 серпня підготувати пляжі для відкриття пляжного сезону.

Про це очільник Одеської ОВА Олег Кіпер написав в Telegram.

"Станом на сьогодні констатуємо, що якість води у Чорному морі стабілізувалася та відповідає всім санітарним нормам. Підписав розпорядження щодо підготовки доступу людей на пляжі. До 17:00 10 серпня Одеська, Білгород-Дністровська та Ізмаїльська РВА мають провести відповідну підготовку пляжів та подати акти про готовність. Ті, хто не встигнуть, можуть подати пізніше. Але закликаю всіх укластися в строки, щоб уже цими вихідними Одещина могла зустрічати туристів. За прогнозом буде до +30, тож чекаємо всіх на наші найкращі в світі пляжі", - написав Кіпер.

Він уточнив, що пляжі мають бути обладнані захисними сітками, що унеможливлюють потрапляння мін, спостережно-рятувальними постами, буями, засобами гучного мовлення та наявними поблизу укриттями.

Зазначимо, що ОК "Південь" регулярно попереджає про надзвичайно високу мінну небезпеку узбережжя та прибережних вод, посилену наслідками техногенної повені після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС. Провокативна поведінка ворога в акваторії Чорного моря теж може призвести до додаткового збільшення мін.

7 серпня у відкритому морі самовільно здетонувала міна, яку несло штормом до узбережжя Одеської області. Перед цим на чорноморське узбережжя Миколаївщини штормове море винесло морську міну. Шляхом контрольованого підриву міну знищено.