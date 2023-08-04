CNN опублікувала супутниковий знімок з місця влучання російського дрону в Ізмаїлі. Дим піднімався через добу після удару

Супутники зафіксували підняття диму над місцем удару російського дрону по порту на Дунаї в Ізмаїлі і через добу після атаки. Про це повідомляє CNN.

Фотографія була зроблена вранці четверга компанією BlackSky. Вона зафіксувала підняття стовпу диму над портом неподалік кордону з Румунією.

Фото: CNN

Міноборони України в середу після російської атаки повідомило, що безпілотники завдали шкоду порту. Під час тієї атаки Росія зіпсувала 40 000 тонн зерна.

Порти на Дунаї окупанти атакують із 24 липня. Спершу вони вдарили по Рені, а 2 серпня – по Ізмаїлу. В Офісі генпрокурор повідомили, що внаслідок атак 2 серпня пошкоджень та руйнувань зазнали елеватор, зернові ангари, резервуари одного з вантажних терміналів, виробничі, складські та адміністративні приміщення. Також суттєвих руйнувань зазнала триповерхова будівля "Морвокзалу".