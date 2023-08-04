Поліція встановила, хто зняв момент прильоту у Кривому Розі
Поліція встановила, хто зняв момент прильоту у Кривому Розі
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Найбільші Telegram-канали: як вони пов’язані з нардепами і хто є містком для російського контенту?
Найбільші Telegram-канали: як вони пов’язані з нардепами і хто є містком для російського контенту?
Нації на війні. Американський досвід і українська реальність
Нації на війні. Американський досвід і українська реальність
Погана тактика та брак координації. Що іноземні аналітики побачили у Приазов’ї?
Погана тактика та брак координації. Що іноземні аналітики побачили у Приазов’ї?
У Дубінського проводять обшуки через виїзд за кордон під приводом лікування батька. Перевіряють службову підробку
У Дубінського проводять обшуки через виїзд за кордон під приводом лікування батька. Перевіряють службову підробку
Нарада президента з послами: дипломатам наказали підготуватися до важкого марафону
Нарада президента з послами: дипломатам наказали підготуватися до важкого марафону
У справі про катастрофу з міністром внутрішніх справ Монастирським оголосили підозри пʼятьом співробітникам ДСНС
У справі про катастрофу з міністром внутрішніх справ Монастирським оголосили підозри пʼятьом співробітникам ДСНС
Вибори під час великої війни. Навесні чи восени 2024 року?
Вибори під час великої війни. Навесні чи восени 2024 року?
ГоловнаСуспільствоВійна

Девʼятеро людей були поранені внаслідок обстрілів Херсонської області

Росіяни били по житлових кварталах, церкві, медзакладу. 

Девʼятеро людей були поранені внаслідок обстрілів Херсонської області
Херсон
Фото: МВС у Telegram

Протягом минулої доби росіяни 53 рази обстрілювали Херсонську область, випустивши 241 снаряд з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БпЛА та авіації. Девʼятеро людей поранені.

По Херсону ворог випустив 42 снаряди. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Теlegram. 

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію та будівлю церкви, територію парку, будівлю релігійного закладу, кінотеатру, об'єкт інфраструктури, торгівельний центр, територію медичного закладу та будівлі пенітенціарної установи у Херсоні", – написав він. 

Нагадаємо, що вчора окупанти вдарили по собору в центрі Херсона. Пошкоджень також зазнав тролейбус, що їхав повз нього: троє людей були поранені, зокрема дідусь – у важкому стані. Коли рятувальники приїхали гасити пожежу в соборі, росіяни вдарили по ньому ще раз. Поранень зазнали четверо рятувальників. 

Увечері росіяни обстріляли в Херсоні медзаклад і торговельний центр. 

В ОВА збільшення кількості обстрілів Херсона та іншої вільної частини області повʼязують із тим, що росіяни відновилися після втрат на лівобережжі. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies