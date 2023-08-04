Девʼятеро людей були поранені внаслідок обстрілів Херсонської області

Протягом минулої доби росіяни 53 рази обстрілювали Херсонську область, випустивши 241 снаряд з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БпЛА та авіації. Девʼятеро людей поранені.

По Херсону ворог випустив 42 снаряди. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Теlegram.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію та будівлю церкви, територію парку, будівлю релігійного закладу, кінотеатру, об'єкт інфраструктури, торгівельний центр, територію медичного закладу та будівлі пенітенціарної установи у Херсоні", – написав він.

Нагадаємо, що вчора окупанти вдарили по собору в центрі Херсона. Пошкоджень також зазнав тролейбус, що їхав повз нього: троє людей були поранені, зокрема дідусь – у важкому стані. Коли рятувальники приїхали гасити пожежу в соборі, росіяни вдарили по ньому ще раз. Поранень зазнали четверо рятувальників.

Увечері росіяни обстріляли в Херсоні медзаклад і торговельний центр.

В ОВА збільшення кількості обстрілів Херсона та іншої вільної частини області повʼязують із тим, що росіяни відновилися після втрат на лівобережжі.