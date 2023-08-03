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Російських ботів треба інформаційно знищувати, банити, а не сперечатися з ними, - Юсов

"Починати діалог із ботом ворога – це все одно, що сперечатися з російським танком".

Російських ботів треба інформаційно знищувати, банити, а не сперечатися з ними, - Юсов
Представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Російських ботів треба інформаційно знищувати, банити, а не сперечатися з ними. Таку пораду дав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов в ефірі Українського Радіо, передає Укрінформ.

"Звісно, після початку повномасштабного вторгнення ці контакти начебто дуже активізувались, хоча з іншого боку ми маємо природний масовий розрив спілкування українців зі своїми родичами чи знайомими, друзями дитинства на території держави-агресора. Але останнім часом, після активізації дій українських Сил безпеки і оборони та продовження наступу цей вплив знову намагаються застосувати. Здебільшого це не має жодних результатів. Але ставка робиться на втому суспільства, деморалізацію, кратне повторнення брехливих пропагандистських наративів. Мовляв, "це все треба зупиняти", "головне – якомога швидкий мир", "ми ж брати", "у всьому винна Америка" тощо", – навів приклади деяких ворожих ІПСО Юсов.

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Він пояснив, що разом із наступом на деяких ділянках фронту, який намагаються продовжувати росіяни, вони намагаються "атакувати розум, психіку і серця воїнів ЗСУ та їхніх родичів". 

"Зрозуміло, що мати і дружина, яка чекає на повернення свого сина і чоловіка з фронту, – це вразлива категорія. Так само вразлива категорія – родини наших військовополонених. Ворог активно намагається використовувати ці слабкі місця, проте здебільшого безуспішно", зазначив Юсов.

Однак, він наголосив, що починати "діалог" із ботом ворога – це все одно, що "сперечатися з російським танком".

"Танк окупантів заслуговує лише одного – ліквідації, а бот – бану... Росія не шкодує грошей на ботоферми іпсошників. І чим далі триває війна, тим хитрішими можуть бути ІПСО противника", додав Юсов.

Нагадаємо, що ворожа пропаганда поширює фейки про "повну мобілізацію" в Україні, щоб посіяти паніку серед населення

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