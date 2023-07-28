ЄС застосував санкції щодо фізичних і юридичних осіб із РФ, які поширюють російську дезінформацію

Євросоюз застосував санкції щодо семи російських фізичних та п'яти юридичних осіб, які відповідальні за кампанію з дезінформації під назвою "RRN" ("Останні достовірні новини").

Про це йдеться на сайті ЄС.

Ці особи займалися поширення пропаганди на підтримку війни Росії. проти України. У кампанії брали участь державні органи або органи, пов'язані з російською державою. При цьому використовували підроблені веб-сторінки національних ЗМІ та урядових веб-сайтів, а також підроблені облікові записи в соціальних мережах. У ЄС зазначають - ця скоординована та цілеспрямована інформаційна маніпуляція є частиною ширшої гібридної кампанії Росії проти ЄС та держав-членів.

Верховний представник із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що з новими списками "ми надсилаємо сильний сигнал, що ми знаємо, як вони маніпулюють нашим інформаційним простором та як вони працюють".

"Ми сповнені рішучості запобігати, стримувати та ефективно реагувати на ці загрози за допомогою нових інструментів", - підкреслив Боррель.

Під санкції потрапили:

інтернет-видання "Інфорос", яке тісно пов'язане з російською військовою розвідкою (ГРУ) та відповідальне за створення понад 270 інтернет-видань, що поширюють пропаганду на підтримку агресивної війни Росії проти України, а також троє його засновників;

російська некормерційна організація "Діалог", створена Департаментом інформації та технологій Москви і тісно пов'язана з адміністрацією президента Путіна,

Інститут російського зарубіжжя,

дві російські ІТ-компанії, які причетні до RRN.

Загалом обмежувальні заходи ЄС тепер поширюються приблизно на 1 800 фізичних та юридичних осіб. Серед обмежень, які застосовують щодо них, - замороження активів, заборона громадянам та компаніям ЄС надавати їм кошти, фізособи не мають права на поїздки, тобто в'їжджати або перетинати територію ЄС транзитом.

Нагадаємо, Японія вирішила розширити заборону на експорт транспортних засобів до Росії з 9 серпня, включивши вживані автомобілі відповідно до санкцій країн “Великої сімки”, а Великобританія запровадила санкції проти ПВК "Вагнер" за злочини в Африці.