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Українських військових медиків уперше нагородили медалями "Хрест Медичних сил"

Ця відомча нагорода встановлена наказом Міноборони від 21 листопада 2022 року.

В Україні уперше вручили відомчу нагороду — медаль "Хрест Медичних сил", повідомляє Military Media Center.

Військових медиків новою відзнакою нагородив міністр оборони України Олексій Резніков.

Цю відомчу нагороду встановили наказом Міноборони від 21 листопада 2022 року.

медаль &quot;Хрест Медичних сил&quot;
Фото: Military Media Center
медаль "Хрест Медичних сил"

Нагорода вручають за:

  • бездоганну службу (працю);
  • старанність, розумну ініціативу;
  • високі особисті досягнення у службовій (трудовій) діяльності;
  • відмінні особисті показники у бойовій підготовці;
  • видатні заслуги та значний особистий внесок у справу розвитку Медичних сил Збройних Сил України.

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Нагадаємо, нині Президент Зеленський з нагоди Дня Державності привітав і відзначив нагородами українських захисників і захисниць, які отримали "Золоті Зірки" Героїв України, "Хрести бойових заслуг", ордени Богдана Хмельницького, ордени "За мужність". Почесні відзнаки отримали також бойові бригади і прикордонні загони.

До речі, за 500 днів повномасштабної війни майже 50 тис. українців отримали державні нагороди.

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