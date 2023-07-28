Українських військових медиків уперше нагородили медалями "Хрест Медичних сил"

В Україні уперше вручили відомчу нагороду — медаль "Хрест Медичних сил", повідомляє Military Media Center.
Військових медиків новою відзнакою нагородив міністр оборони України Олексій Резніков.
Цю відомчу нагороду встановили наказом Міноборони від 21 листопада 2022 року.
Нагорода вручають за:
- бездоганну службу (працю);
- старанність, розумну ініціативу;
- високі особисті досягнення у службовій (трудовій) діяльності;
- відмінні особисті показники у бойовій підготовці;
- видатні заслуги та значний особистий внесок у справу розвитку Медичних сил Збройних Сил України.
Нагадаємо, нині Президент Зеленський з нагоди Дня Державності привітав і відзначив нагородами українських захисників і захисниць, які отримали "Золоті Зірки" Героїв України, "Хрести бойових заслуг", ордени Богдана Хмельницького, ордени "За мужність". Почесні відзнаки отримали також бойові бригади і прикордонні загони.
До речі, за 500 днів повномасштабної війни майже 50 тис. українців отримали державні нагороди.