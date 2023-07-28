Українських військових медиків уперше нагородили медалями "Хрест Медичних сил"

Ця відомча нагорода встановлена наказом Міноборони від 21 листопада 2022 року.

В Україні уперше вручили відомчу нагороду — медаль "Хрест Медичних сил", повідомляє Military Media Center.

Військових медиків новою відзнакою нагородив міністр оборони України Олексій Резніков.

Цю відомчу нагороду встановили наказом Міноборони від 21 листопада 2022 року.

Фото: Military Media Center медаль "Хрест Медичних сил"

Нагорода вручають за:

бездоганну службу (працю);

старанність, розумну ініціативу;

високі особисті досягнення у службовій (трудовій) діяльності;

відмінні особисті показники у бойовій підготовці;

видатні заслуги та значний особистий внесок у справу розвитку Медичних сил Збройних Сил України.

Нагадаємо, нині Президент Зеленський з нагоди Дня Державності привітав і відзначив нагородами українських захисників і захисниць, які отримали "Золоті Зірки" Героїв України, "Хрести бойових заслуг", ордени Богдана Хмельницького, ордени "За мужність". Почесні відзнаки отримали також бойові бригади і прикордонні загони.

До речі, за 500 днів повномасштабної війни майже 50 тис. українців отримали державні нагороди.