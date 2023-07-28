Ексзаступник глави ОПУ Тимошенко не з'явився до НАЗК, щоб отримати протокол про вчинені правопорушення

Тимошенка звинувачують у тому, що він порушив обмеження щодо одержання подарунків.

Ексзаступник глави Офісу Президента України Кирило Тимошенко не прибув до Національного агентства з питань запобігання корупції для отримання протоколу про вчинення низки правопорушень.

Про це йдеться на сайті НАЗК.

В Агентстві зазначили, що Тимошенко використовував повноваження у особистих інтересах та порушив визначені Законом "Про запобігання корупції" обмеження щодо одержання подарунків особою, яка займає особливо відповідальне становище.

"Обіймаючи посаду заступника керівника ОПУ, він підписав лист на адресу Державної прикордонної служби України (ДПСУ) з проханням надати дозвіл на виїзд за кордон своєму підлеглому нібито для службового відрядження. Однак НАЗК встановило, що справжньою метою виїзду за кордон підлеглого був приватний інтерес – оформлення віз Тимошенку та його сину", - розповіли в НАЗК.

Такі дії кваліфікували за ч. 1, 2 ст. 172-7 КУпАП (Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів).

Серед інших порушень, які виявили під час перевірки, - безоплатне проживання експосадовця у готельному комплексі «Emili Resort». Це було три рази під час 2022 року, два з них – разом з дружиною і сином. У своїх поясненнях Тимошенко підтвердив, що дійсно користувався послугами готелю, проте не зміг надати підтвердження факту оплати проживання на понад 45 тис. грн.

Крім того, ексзаступник глави ОПУ влітку 2022 року безоплатно використовував в особистих цілях легковий автомобіль Porsche Taycan. НАЗК заявило, що виявило обставини, які свідчать про штучне створення розрахункових документів з метою приховати факт безкоштовного користування транспортним засобом. Загальна сума отриманих Тимошенком безкоштовних послуг з прокату вартісного авто склала 122 тис. грн.

У НАЗК зазначили - загальна вартість отриманих експосадовцем у подарунок послуг склала понад 167 тис. грн. Такі його дії кваліфікували за ч. 1 ст. 172-5 КУпАП (Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків).

На підставі зазначених фактів Агентство склало та направило до суду протокол про адміністративні правопорушення щодо Кирила Тимошенка. Йому загрожує штраф і можливе внесення особи в Реєстр корупціонерів.

Нагадаємо, раніше НАЗК перевіряло, чому Кирило Тимошенко використовував дорогу автівку Chevrolet Tahoe, яка була призначена для гуманітарних місій. Після появи в ЗМІ інформації про поїздки на Chevrolet Tahoe, ексчиновник сказав, що не буде вже користуватися цим авто і і просив передати машину в один із прифронтових регіонів.

Торік Тимошенка помітили за кермом нового Porsche Taycan вартістю близько $100 000. Авто належить ТОВ "Новем Логістик", єдиним власником компанії є непублічний бізнесмен Вемір Давітян. Джерела журналістів називають Давітяна неформальним куратором від влади Запорізької області.